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Новый вид тактильных указателей начали выпускать в Могилеве

Новый вид тактильных указателей начали выпускать в Могилеве

Указатели из нержавеющей стали предназначены для незрячих и людей с ослабленным зрением.

Их устанавливают на полу в местах повышенной опасности или в точках принятия решений: у лестниц, лифтов, на перекрестках или пешеходных переходах. Указатели помогают безопасно и самостоятельно ориентироваться в пространстве.

фото: БелТА

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