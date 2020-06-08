На гондолах по Комсомольскому озеру

Итальянская романтика в Минске. Новый вид водного транспорта доступен на Комсомольском озере. В этом сезоне на прокат можно взять гондолы. Два судна уже катают любителей отдыха на воде. Предназначены они для романтических поездок на двоих. Управляют ими профессионалы. Но при наличии соответствующих разрешений прокатиться на гондоле можно и без сопровождения.



Романтическая поездка стоит 12,5рубля. Кроме того, на Комсомольском озере традиционно можно покататься на катамаранах и лодках.



