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Новый водно-туристический маршрут строят в Дрогичинском районе
Экстремальное путешествие по Днепро-Бугскому каналу. Новый водно-туристический маршрут строят в Дрогичинском районе. Его протяженность 100 километров. Пуститься вплавь можно на пять дней. Чтобы путешественники могли отдохнуть в пути, вдоль берега обустроят причалы и места для палаток. Байдарки, спасательные жилеты, бинокли и другое снаряжение будут выдавать напрокат бесплатно. Проект постарались сделать максимально доступным, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Для них будет работать прогулочный катамаран. Скорость - 30 километров в час, поэтому можно не торопясь полюбоваться красотой белорусской природы.
Цель проекта - это продвижение туристического потенциала Дрогичинского района в пределах всей республики. Мы будем подключать сюда историко-культурные ценности района, чтобы люди тоже могли их посмотреть
Увидеть местные достопримечательности можно будет и с высоты птичьего полета. На одной из остановок построили обзорную двадцатиметровую вышку. Для туристов новый маршрут откроют следующим летом.
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