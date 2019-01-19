Новый выпуск интеллектуального шоу "Я знаю!" на "Беларусь 1"

Очередной урок от знаек со всей Беларуси. Сегодня в эфире первой кнопки - новый выпуск интеллектуального шоу "Я знаю!". Совместный проект продюсерского центра Белтелерадиокомпании и Министерства образования Беларуси. В этой программе узнаем, у кого самые нестандартные и в то же время правильные ответы на вопросы. Кто же смог лучше всех справиться с волнением под прицелом телеобъективов и стал третьим пятиклассником, которого от победы отделяет лишь суперфинальная игра.



Третий выпуск второго сезона шоу-викторины для всей семьи "Я знаю!" на "Беларусь 1" сегодня в 13:35. Напомним, что в новом учебном телегоду "Я знаю!" умножили на два. За битвой умов за четвертое место в суперфинале следите и завтра в 13:30.