Новый выпуск программы о производстве витебских ковров в проекте "Один день"

Что такое мастербатч? Как гранулы, похожие на морскую соль, становятся пряжей. Куда уходит более 100 тонн краски в сутки? Что связывает белорусское и египетское производство? Традиции наших предков, сохранившиеся в механизированном деле. Разберем "по ниточке" отечественный продукт. Новую серию проекта "Один день" проведем с Еленой Чебаторевой - генеральным директором ОАО "Витебские ковры". В этом выпуске узнаем значение фразы "товар женится с подложкой", сколько идет на экспорт и где наши ковры в почете?



"Для одного ковра требуется от одного до 8 цветов. Для того чтобы начать ткать ковер, необходимо заправить более 10 тысяч бабин. Нити утяжеляются грузом, чтобы создать определенное натяжение и чтобы нити поступали равномерно в переплетение ковра. Задается композиция длиной 20-25 метров. Это, по сути, высота 9-этажного дома. Например, ковер 2 на 3 может в среднем ткаться 15 минут".



Новый выпуск программы о производстве витебских ковров - в эфире сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1". Смотрите проект "Один день" и по субботам.



