Новый выпуск вечернего шоу "Макаенка, 9"

Овощи в эти дни в тренде! Самому узнаваемому белорусскому бренду нашлось место даже в прайм-тайм - в программе "Макаенка, 9". О чем говорят белорусы - о картофеле? Проверим. Ну и, конечно, никуда без футбола.



Когда главный матч сезона так и не выявил победителя, а вратари отработали на отлично. Защита Бреста - Александр Гутор и его тренер Василий Хомутовский поделятся секретами хорошего сэйва и продемонстрируют, как эффектно остановить мяч, летящий в ворота прямо в студии. Все это в вечернем шоу "Макаенка, 9" - сегодня в 8 вечера на "Беларусь 1".