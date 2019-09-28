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Новый выпуск вечернего шоу "Макаенка, 9"

Овощи в эти дни в тренде! Самому узнаваемому белорусскому бренду нашлось место даже в прайм-тайм - в программе "Макаенка, 9". О чем говорят белорусы - о картофеле? Проверим. Ну и, конечно, никуда без футбола.

Когда главный матч сезона так и не выявил победителя, а вратари отработали на отлично. Защита Бреста - Александр Гутор и его тренер Василий Хомутовский поделятся секретами хорошего сэйва и продемонстрируют, как эффектно остановить мяч, летящий в ворота прямо в студии. Все это в вечернем шоу "Макаенка, 9" - сегодня в 8 вечера на "Беларусь 1".

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