Когда остаются сутки до финала, каково это - выходить на главную сцену? И как себя чувствует победитель детского "Евровидения" прошлого года?



А также рокеры, которые представляли Украину на "Евровидении-2017"!



Роксана Венгель и группа O.Tоrvаld в студии "Макаенка, 9" сегодня вечером на "Беларусь 1"!



