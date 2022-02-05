Новый выставочный проект о преступлениях нацистов в годы войны презентовали в Витебском областном музее Миная Шмырева

Сохранить память о прошлом и ее увековечить - это путь, который выбрали белорусы. Его неизменно придерживаются, тем более в Год исторической памяти.

Мы не забываем, через что пришлось пройти нашим предкам в самые трудные времена, и эту память передаем молодому поколению. В Витебске презентовали выставку о преступлениях нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Фотографии, копии архивных документов, материалы раскопок и карта районов Витебского региона с указанием числа мирных жителей, погибших в фашистских концлагерях - эти экспонаты представили в областном музее Героя Советского Союза Миная Шмырева.

После маленького Борю отрывают от семьи. Во времена Великой Отечественной войны мальчик оказывается литовском концлагере, откуда позже его заберут в приемную семью. Подлинное письмо узника витебского концлагеря 5-го полка - один из уникальных экспонатов выставки Витебского областного музея Миная Шмырева. Его здесь представили впервые. Несколько страниц воспоминаний. В том числе о том, как Борис Воронов на протяжении 46 лет будет ждать встречи с родными родителями. Дождется. Рассказывая об этом, сдерживать эмоции невозможно.

Преступления нацистов и их пособников в годы войны

Эти фотографии и копии архивных документов рассказывают про ужасы и зверства нацистов и их пособников, которые они совершали в военный период на территории Витебской области. Даже спустя почти 8 десятилетий после войны специалисты открывают новые факты геноцида белорусского народа.

У нас на выставочном проекте будут представлены документы с немецкой стороны, которые показывают, как проводилась эта политика геноцида, и со стороны партизан, которые составляли свои акты уже в последствии этих преступлений, дабы сохранить в истории. Денис Яковлев, главный хранитель фондов Витебского областного музея Героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

Пока мы помним прошлое - у нас есть будущее!

Новый выставочный проект важен для каждого белоруса. Это на презентации выставки отметит губернатор Витебской области. С экспозицией Александр Субботин ознакомился один из первых. Музей Героя Советского Союза Минная Шмырева знаков ему с детства, и уже тогда сильно впечатлил.

Когда меня привели, рассказывали про Великую Отечественную войну и про вещи, происходившие в этот период на территории нашей страны, и давали подержать это оружие, которое стояло чуть по-другому - это произвело неизгладимые впечатления. Комок какой-то в горле есть… Мы видим, сколько людей было замучено, расстреляно, уничтожено. Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома

Прокуратура Витебского региона продолжает расследование уголовного дела по факту геноцида белорусского народа в годы войны. Чтобы узнать имена конкретных лиц нацистов и их пособников, избежавших до этого наказания за жестокие пытки и убийства мирных жителей.

Нами на сегодняшний день допрошено по этому делу порядка двух тысяч граждан - это живые свидетели, очевидцы тех зверств, которые нацисты и их пособники совершали на территории области с нашим населением. Проведено порядка 650 осмотров, установлено 136 ранее неизвестных захоронений мирных граждан. В то же время нами установлены около 200 имен нацистов и их пособников. В основном это немцы по национальности либо латыши. Игорь Украинец, прокурор Витебской области