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Новый закон о селекции и семеноводстве появится в Беларуси

Создание новых высокопродуктивных сортов, расширение внешних рынков сбыта, соблюдение интересов экономической безопасности страны. Эти темы стали основными на выездном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей и Совета Республики в Жодино. Особое внимание уделили обсуждению законопроекта "О селекции и семеноводстве сельскохозяйственных растений".

Также новая редакция закона предусматривает выплату вознаграждения авторам выведенных сортов. Законопроект планируют принять во втором чтении на весенней сессии парламента.

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