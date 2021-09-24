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Новый зал бокса открыли в Минске

Новый зал бокса в Минске, который соответствует всем международным стандартам, сегодня распахнул двери для начинающих делать первые шаги в этом виде спорта. СДЮШОР первичной профсоюзной организации Минского тракторного завода располагается по улице Кошевого, 30. Современный зал здесь появился благодаря инициативе Белорусской федерации бокса, которую поддержали руководители предприятия. Это отделение бокса появилось при МТЗ лишь в прошлом году, но уже насчитывает более ста занимающихся. Теперь эта цифра, несомненно, должна вырасти.

А бокс - это развитие индивидуализма, это тоже очень важное качество будущего специалиста, руководителя, и здесь формируются азы бойцовские качества. И такие люди нужны не только на производстве, но и в любой сфере экономики нашей страны. Важная самая задача - это воспитать патриотов
Виталий Вовк, генеральный директор ОАО "МТЗ"
Это современное спортсооружение, где в достаточной мере мы можем использовать новшества и готовить не только даже резерв, но могут заниматься и спортсмены высокого класса
Владимир Тайников, директор СДЮШОР первичной профсоюзной организации ОАО "МТЗ"
Только такой зал, который находится возле тебя, может воспитать чемпиона, который впоследствии будет представлять нас на Олимпийских играх и стоять на пьедестале. И стратегия, которой сегодня мы придерживаемся, что мы должны максимально популяризировать бокс за счет открытия новых залов в этот интервальный период подготовки к новому олимпийскому циклу
Александр Ботвинник, председатель Белорусской федерации бокса

Сегодня в Беларуси действует 65 СДЮШОР и ДЮСШ, в которых занимаются олимпийским видом спорта - боксом.

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