Новый зал бокса открыли в Минске

Только такой зал, который находится возле тебя, может воспитать чемпиона, который впоследствии будет представлять нас на Олимпийских играх и стоять на пьедестале. И стратегия, которой сегодня мы придерживаемся, что мы должны максимально популяризировать бокс за счет открытия новых залов в этот интервальный период подготовки к новому олимпийскому циклу

Александр Ботвинник, председатель Белорусской федерации бокса