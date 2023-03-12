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Львицу Анфису привезли в Минский зоопарк из России
У льва Артура в Минском зоопарке появилась компания - львица Анфиса. Ее привезли из России. После закрытия передвижного цирка дрессировщик искал ей новый дом. Сейчас хищница привыкает к новой локации и быстро подружилась с соседом по вольеру.
У нас остался один лев молодой. И мы хотели ему не то чтобы подружку - компаньона. Львы - это редкие кошачьи, которые живут прайдами. То есть у них обязательно должны быть компаньоны. Сначала давали животным привыкнуть к запахам друг друга, к звукам, которые они издают. Внимательно зоотехники отслеживали реакцию льва на новую соседку. Потом потихонечку начали устраивать им свидания. Львица и лев хорошо приняли друг друга. Никакой агрессии не наблюдается, львица очень спокойная
Сейчас в Минском зоопарке обитают четыре льва - пара рыжих африканских и два белых. Всего же здесь живет более 20 хищников - тигры, ягуары, рыси и пумы.
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