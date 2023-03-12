Львицу Анфису привезли в Минский зоопарк из России

У нас остался один лев молодой. И мы хотели ему не то чтобы подружку - компаньона. Львы - это редкие кошачьи, которые живут прайдами. То есть у них обязательно должны быть компаньоны. Сначала давали животным привыкнуть к запахам друг друга, к звукам, которые они издают. Внимательно зоотехники отслеживали реакцию льва на новую соседку. Потом потихонечку начали устраивать им свидания. Львица и лев хорошо приняли друг друга. Никакой агрессии не наблюдается, львица очень спокойная

Татьяна Солтысова, младший научный сотрудник Минского зоопарка