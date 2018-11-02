Ноябрь начался с теплой и влажной погоды

Средняя температура воздуха в Минске и области ночью от плюс пяти до одиннадцати градусов. Днем восемь - тринадцать тепла. На юго-западе возможно повышение температуры и до восемнадцати. Утром и ночью возможен туман. Водителям надо быть особенно внимательными.