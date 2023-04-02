Ножевой подводный бой, подводная стрельба, десантирование с быстроходных судов - чему обучают ребят в центре "Скиф"

В центре специальной подготовки "Скиф" большое внимание уделяют подводному ориентированию. Ножевой подводный бой, подводная стрельба, а также много внимания тренировкам по десантированию с быстроходных судов, по штурму плавучих средств, выход в воду, вход на корабль. Все надо делать скрытно, незаметно и без шума, перечисляет инструктор по водолазной подготовке Николай Гераськин.

Инструктор родом из Североморска. Службу проходил на Севере в Военно-морском флоте. После этого приехал сюда, в Речицу, и создал клуб юных моряков, который, к сожалению, просуществовал недолго. А потом все обстоятельства сложились, и мечта воплотилась в жизнь в центре "Скиф".

Программа подготовки годами вырабатывалась и шлифовалась собственным опытом, которым сегодня интересуются и из других регионов.

Многогранная деятельность центра в наши дни весьма востребована и играет значимую роль в развитии подрастающего поколения, сильных личностных качеств и жизненных навыков.