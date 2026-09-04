Ножи, вейпы и зажигалки: что находят в рюкзаках школьников и почему досмотры стали жестче

За три первых дня сотрудники Департамента охраны МВД вытащили из школьных рюкзаков белорусских школьников 18 предметов, которых там не должно было быть, - официальная статистика.

Кто-то возмутился: "Как это? Досматривать детей без родителей?!" Другая сторона говорит: а посмотрите, например, что произошло в соседней России - три нападения в школах. Семиклассница в Канске пришла на линейку с ножом и газовым баллончиком - семь пострадавших. Как быть в такой непростой теме?

Отказался от досмотра - остался за воротами школы

Да, например, в школах США детей досматривают. Ключевой прецедент - дело Верховного суда New Jersey 1985 года. Школы не обязаны иметь судебный ордер и не должны доказывать "вероятную причину", как полиция. Им достаточно "разумного подозрения", что у ученика есть запрещенные предметы или он нарушает школьные правила.

На практике - это целый арсенал. Во-первых, металлодетекторы. Ученики проходят через рамку, сумки часто проверяют отдельно. Отказ от прохода может означать отказ от посещения школы. Во-вторых, проверка по подозрению - как выборочно, так и массово. В-третьих, шкафчики, так как это собственность школы, их могут обыскивать в любое время без предупреждения и без согласия ученика. В-четвертых, в некоторых школах школьники носят прозрачные рюкзаки. В-пятых, "поверхностный обыск одежды" - тут надо, чтобы его проводил сотрудник того же пола в присутствии второго взрослого.

Нужны ли родители? Нет. Школьные власти действуют вместо родителей. Они могут досмотреть ребенка без предварительного звонка маме или папе. Политика школьной безопасности может сильно отличаться от штата к штату, но она обязательно есть везде. Общая тенденция последних лет - усиление контроля (особенно после серийной стрельбы).

Олим Ширинов, политический обозреватель, член совета АНО "Евразия", блогер (Таджикистан):

"В конечном итоге они все прекрасно понимают, в каком мире мы живем. Буквально рядышком у Беларуси сейчас наглядно можно увидеть, что происходит. Нужно понимать, что могут найтись нехорошие люди, которые могут сделать что-то такое, что всем потом будет очень-очень больно. Поэтому решение руководства Республики Беларусь в этом отношении можно только приветствовать".

Зажигалки, ножи и вейпы: новый стоп-лист

С 1 сентября в Беларуси новые правила в школах: для досмотра несовершеннолетних достаточно педагогического работника, если у охраны возникли вопросы. Досмотр проводят сотрудник Департамента охраны и представитель школы.

Перечень запрещенки: оружие любого вида и его имитации, боеприпасы, колюще-режущие предметы, пиротехника, горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, спички, зажигалки, средства самообороны, включая газовые баллончики, химические, ядовитые и опасные вещества, а также алкоголь, наркотики, табак и вейпы.

Статистика за март-май прошлого учебного года - 84 случая запрещенки, и уже 18 случаев в этом. Изымают не шпаргалки, не лишние телефоны, а гильзы, вейпы и даже ножи с заточками - то, чем можно убить.

От фейков до молотка: волна террора в школьных чатах

Проблема глубже, чем просто "дети балуются с ножичками". Нам, к сожалению, уже знакома ситуация, когда по белорусским школам прокатывается волна угроз в мессенджерах. Появляются сообщения о готовящихся терактах в учебных заведениях. Это фейки, но это не значит, что к ним не надо относиться серьезно.

О случаях скулшутинга не только в США, но и в соседней России напоминать дополнительно не надо - это всем очевидно. В российских Горках предотвратили нападение на первоклассников. Подростки, завербованные через интернет, планировали атаку с ножом, молотком и топором. Это, к сожалению, реальность.

Беларусь не хочет наступать на чужие грабли, поэтому разрешает досмотры, турникеты, камеры, электронные замки.

Да, это кому-то неудобно, нарушает привычный уклад, но знаете, что нарушает его еще сильнее? Когда ребенок не возвращается домой, учитель падает от ножа, школа становится местом трагедии, а не знаний. Так что пусть лучше проверяют рюкзаки, задают вопросы, потому что цена ошибки слишком высока.