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НЦЭУ: Растет интерес белорусских граждан и бизнеса к взаимодействию с государством онлайн
Рынок электронных услуг в Беларуси интенсивно развивается. Прошлый год отмечен почти двукратным ростом оказанных услуг на едином портале (это почти 130 млн операций). Национальный центр электронных услуг работает над тем, чтобы все больше взаимодействий с госорганами было переведено в цифру. Задача - выйти на максимальную дебюрократизацию и цифровизацию. Сегодня на портале доступно более полутысячи сервисов. Самые популярные - получение сведений о начисленной пенсии, пособиях, отчислениях работодателя в ФСЗН, часто обращаются к сайту и за комплексной проверкой автомобиля.
С прошлого года появилось очень много административных процедур в сфере регистрации недвижимости. То есть можно онлайн подать заявление на регистрацию какого-либо недвижимого имущества: будь то земельный участок либо квартиры и т.д. То есть для осуществления этих административных процедур больше не стоит обращаться в соответствующие органы, а можно подать заявление онлайн на едином портале электронных услуг. Мы наблюдаем существенный рост количества оказанных услуг и вместе с этим констатируем растущий интерес наших граждан и бизнеса к взаимодействию с государством онлайн.
Еще одна ожидаемая новинка прошлого года - мобильное приложение "Е-Паслуга". Услуги (а их более 500) доступны и для физлиц, и для бизнеса. И это первая в стране платформа, которая позволяет работать с ID-картами, их количество также прирастает: выдано около 270 тыс. Практика распространена во всех регионах Беларуси, однако лидируют по выдаче Гомельская область и Минск.
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