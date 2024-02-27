НЦЭУ: Растет интерес белорусских граждан и бизнеса к взаимодействию с государством онлайн

С прошлого года появилось очень много административных процедур в сфере регистрации недвижимости. То есть можно онлайн подать заявление на регистрацию какого-либо недвижимого имущества: будь то земельный участок либо квартиры и т.д. То есть для осуществления этих административных процедур больше не стоит обращаться в соответствующие органы, а можно подать заявление онлайн на едином портале электронных услуг. Мы наблюдаем существенный рост количества оказанных услуг и вместе с этим констатируем растущий интерес наших граждан и бизнеса к взаимодействию с государством онлайн.

Светлана Караневич, начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг