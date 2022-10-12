Ну и наглость! В Бресте неизвестный мужчина угнал такси вместе с пассажирами

Водитель приехал на вызов и припарковал транспортное средство. После того как в салон сели двое пассажиров, отлучился на пару минут, не заглушив двигатель. Как раз вэто время один из посетителей заведения вышел на улицу. Его внимание привлек автомобиль такси. Мужчина подошел к машине,беспрепятственно проник внутрь и отправился на нем в поездку. Примерно через 100 метровостановился, вышел из авто и скрылся в неизвестном направлении.