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Ну и наглость! В Бресте неизвестный мужчина угнал такси вместе с пассажирами

Ну и наглость! В Бресте неизвестный мужчина угнал такси вместе с пассажирами

В Бресте водитель такси сообщилв дежурную часть милиции об угоне служебного автомобиля вместе с пассажирами, сообщили вУВД Брестского облисполкома.

Инцидентпроизошел около 5:00 вблизи одного из увеселительных заведений города.

Водитель приехал на вызов и припарковал транспортное средство. После того как в салон сели двое пассажиров, отлучился на пару минут, не заглушив двигатель. Как раз вэто время один из посетителей заведения вышел на улицу. Его внимание привлек автомобиль такси. Мужчина подошел к машине,беспрепятственно проник внутрь и отправился на нем в поездку. Примерно через 100 метровостановился, вышел из авто и скрылся в неизвестном направлении.

Сыщики смоглибыстро установить личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 35-летний ранее не судимый житель Бреста. Мужчина сознался в содеянном. Свой поступок он объяснил внезапно возникшим желанием прокатиться.

Следователями дана правовая оценка действиям фигуранта, возбуждено уголовное дело за угон.

Фото:ГКСЭ

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