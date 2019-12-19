Нулевая аренда для начинающих предпринимателей

Платить за помещение только тогда, когда бизнес начал окупаться. Комитет государственного имущества Мингорисполкома предлагает офисы начинающим предпринимателям по нулевой аренде. Однако с условием: проект должен создать рабочие места и выйти на окупаемость. Всего в столице насчитывается более 60 таких объектов. За два последних года под условия нулевой аренды было сдано более 2,5 тысячи квадратных метров недвижимости.



Как отметили в комитете госимущества Мингорисполкома, успешные бизнесмены по истечении трехлетней аренды могут рассчитывать на первоочередное право выкупа арендуемой недвижимости в собственность.

