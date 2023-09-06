Нулевая ставка НДС, инвестиционный вычет - какие еще льготы имеют владельцы и продавцы электромобилей в Беларуси

Покупатели и продавцы электрокаров в Беларуси имеют определенные льготы и преференции. Так государство стимулирует приобретение автомобилей, работающих на электротяге. О том, что это за "плюшки", подробно рассказали в эфире ток-шоу "Экономическая среда" .

"Если говорить про зарядную инфраструктуру, то у нас уникальное законодательство с точки зрения земельных участков, - отметил заместитель гендиректора по строительству и общим вопросам ПО "Белоруснефть" Андрей Котик. - То есть для установки зарядных станций земельный участок не требуется, что существенно сокращает необходимую документацию. Не отграничений для юрлиц или физлиц, которые могут устанавливать зарядные станции. То есть у нас тут рыночные условия. И в подтверждение этого на карте Республики Беларусь появляется все больше и больше зарядных станций не только компании "Белоруснефть".