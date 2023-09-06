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Нулевая ставка НДС, инвестиционный вычет - какие еще льготы имеют владельцы и продавцы электромобилей в Беларуси
Покупатели и продавцы электрокаров в Беларуси имеют определенные льготы и преференции. Так государство стимулирует приобретение автомобилей, работающих на электротяге. О том, что это за "плюшки", подробно рассказали в эфире ток-шоу "Экономическая среда".
Согласно указу № 92 "О стимулировании использования электромобилей", для физлиц, которые покупают такие транспортные средства, применяется нулевая ставка НДС. Для юрлиц, приобретающих электромобили, - инвестиционный вычет и освобождение от НДС. Также от НДС освобождается выручка юрлиц - продавцов электромобилей.
При нулевой ставке НДС покупка автомобиля обходится гораздо дешевле, чем при обычных условиях. Инвестиционный вычет, который применяется в отношении юрлиц, позволяет первоначальную стоимость этого автомобиля отнести к затратам, тем самым снизить налогооблагаемую базу и сэкономить на уплате налогов.
"Если говорить про зарядную инфраструктуру, то у нас уникальное законодательство с точки зрения земельных участков, - отметил заместитель гендиректора по строительству и общим вопросам ПО "Белоруснефть" Андрей Котик. - То есть для установки зарядных станций земельный участок не требуется, что существенно сокращает необходимую документацию. Не отграничений для юрлиц или физлиц, которые могут устанавливать зарядные станции. То есть у нас тут рыночные условия. И в подтверждение этого на карте Республики Беларусь появляется все больше и больше зарядных станций не только компании "Белоруснефть".
Фото: pexels.com
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