Нулевой травматизм во время уборочной: мобильные группы проверяют условия труда аграриев

Жатва набирает темп: по стране уже убрано 17 % площадей зерновых. Это больше, чем за такой же период 2025 года. Чтобы большая жатва прошла не только успешно, но и безопасно, Департамент госинспекции труда Минтруда совместно с мобильными группами райисполкомов перешел на усиленный режим работы. Сегодня их главная забота - сохранить жизнь и здоровье каждого агрария, обеспечив нулевой травматизм на объектах АПК.

В эту горячую для аграриев пору в поля приходит особая поддержка. Традиционно в районы приезжает мобильная бригада райисполкома совместно с Департаментом инспекции по труду. Их главная задача - свежим взглядом оценить обстановку, чтобы жатва оставалась максимально безопасной. В центре внимания - условия труда. Первым делом смотрят организацию медосмотров. Здоровье тех, кто за штурвалом техники, - в приоритете.

Без обязательного утреннего выдоха в алкотестер ни один механизатор не имеет права сесть за руль. Мобильная группа проводит и экспресс-ревизию кабин: смотрят наличие аптечек, проверяют комплекты огнетушителей. Внимание к защитным кожухам деталей и надежным упорам для поднятых жаток. Задача - обратить внимание и напомнить элементарные правила безопасности.

Евгений Корженевский, главный государственный инспектор:

"Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты считает необходимым напомнить: в целях недопущения несчастных случаев руководителям и специалистам организаций АПК при проведении уборочных работ, ремонте, обслуживании сельскохозяйственной техники обеспечить соблюдение правил охраны труда в сельском и рыбном хозяйствах".

В аграрной технологии нет место мелочам. Элементарные шлепанцы могут привести к трагедии, поэтому дресс-код имеет значение, уверяет Зоя Александровна. Она более 20 лет на должности инженера по охране труда.

"Все одетые, обутые в спецодежду, спецобувь. Где нужно, например, очки, респираторы, мы обеспечены стопроцентно. Начиная, как на работу пришел, как пошел с работы, за каждым шагом следим, можно сказать, чтобы не споткнулся, чтобы трезвый был, здоровый", - прокомментировала инженер по охране труда КСУП "Першаи-2014" Зоя Дятлова.

Как только проясняется, техника сразу в поля. Новый комбайн хозяйства доверили самому ответственному. У Виктора Жуковского это 15-я жатва по счету. Пришел когда-то по распределению в хозяйство и прикипел душой. Прежде чем выехать в поле на новой модели, пришлось изучить технику, но с ней, уверен механизатор, жатва пойдет быстрее.

"Урожай неплохой, где озимые молотили, 40 ц/га выходит, очень даже приятно смотреть, как в бункер сыпется очень большая масса зерна. Надо допоздна - работаем допоздна, ведь надо урожай убрать по-любому. Комбайн вообще обслуживается каждый день, все делается как надо, все по норме", - отметил механизатор ОАО "Богдановское" Виктор Жуковский.

Павел Родь, директор ОАО "Богдановское":

"Технология на поле - от этого зависит все: и трудовая дисциплина, и технологическая. Без этого не будет результата. Если погода позволит, то мы в течение 20 дней уберем весь урожай".

Работа кипит на сложном высокотехнологичном оборудовании. О кадрах, механизаторах, ответственном подходе к работе шла речь и на большом селекторном совещании во Дворце Независимости 21 июля.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"К нам не пришло еще 113 человек - это те люди, которые сегодня при любой возможности готовы хоть сегодня-завтра приступить к своим обязанностям, когда уже начнется массовая уборка. Они определены, эти люди. На сегодняшний день нет такой необходимости для того, чтобы пришел механизатор и стоял на мехдворе без работы".

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Чего он у вас, механизатор, с комбайном стоит на мехдворе без работы? Он должен обкатать свою технику, должен, грубо говоря, как механизатор ходить и гладить, чистить эту технику. Проверим и разберемся. Сегодня каждые рабочие руки на вес золота".

Чтобы сесть за штурвал комбайна, Алексею Почиковскому понадобился месяц подготовки. Современная техника - это техника, которой надо уметь управлять, поддерживать ее в работоспособном состоянии. В поле у него сегодня аграрный бенефис. Сам родом из Воложинского района, женился, переехал в Сморгонь. Теперь с женой и дочкой вернулся в родную деревню. И это его первая жатва, но со знанием дела.

"Если рабочий день сейчас начинается в 6, то надо идти на 6, подготовить комбайн. Неважно, поедем сегодня, не поедем, дождь, солнце, но комбайн подготовлен. Солнце вышло, ты спокойно сел, поехал и не думаешь, что у тебя там что-то не так. Ты уже знаешь, что твоя техника подготовлена", - поделился старший комбайнер КСУП "Першаи-2014" Алексей Почиковский.

Тем временем Полина с мамой издалека наблюдают, как на зерносушку привезли первые золотые тонны, собранные их родным человеком.

"Вообще гордость за наших комбайнеров. Целый месяц готовил комбайн к выезду. Мы недавно переехали сюда, он вот выехал впервые. Тревожно, волнительно", - рассказала жительница агрогородка Анастасия Почиковская.

Зерносушильный комплекс с утра принимает золотой урожай. В такую погоду - это залог качества. Для успешной жатвы, отмечают аграрии, есть техника, топливо, люди. Главное - все делать по технологии и не медлить на этом зерновом треке, даже если погода и вставляет палки в колеса.

"В смену мы можем обрабатывать и сушить до 400 т зерна двумя сушилками. Самое важное сегодня - уборка, мы работали целый год на этот хлеб. Сегодня мы собираем урожай, поэтому в целом все у нас нормально. Я думаю, что во все оптимальные сроки технологически мы войдем", - отметил главный инженер КСУП "Першаи-2014" Александр Немкевич.

Мобильная группа тоже смотрит работу зерносушильных комплексов, проверяют исправность лестниц и ограждений на высоте. На току не должно быть травмоопасных участков.

"Мобильная группа изучала вопросы допуска работников, прошедших инструктаж по охране труда, проверку знаний по охране труда, а также медицинский осмотр. Также мобильная группа изучала допуск сельскохозяйственной техники, имеющих ограждения движущихся и вращающихся частей. По результатам выезда мобильной группы будут выданы рекомендации в эти организации", - подчеркнула начальник Молодечненского межрайонного отдела Минского областного управления департамента Государственной инспекции труда Минтруда Ольга Мелентьева-Дайняк.

Детальный аудит от мобильной группы с одной лишь целью для всех: сберечь новый урожай, обеспечить продовольственную безопасность страны, несмотря на погодные условия.