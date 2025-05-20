3.72 BYN
3.01 BYN
3.40 BYN
Нулевые результаты ЦЭ в 2025 году пересдавать нельзя. Расскажем, когда появится такая возможность
Нулевые результаты централизованного экзамена (ЦЭ) в этом году пересдавать нельзя. Об этом журналистам сообщила консультант управления общего среднего образования Министерства образования Анжела Кудоярова, пишет БЕЛТА.
"У нас была норма, что школьники, которые получили "0" на централизованном экзамене, не смогут получить аттестат в этом году. Они смогут сделать это лишь в следующем году, снова зарегистрировавшись на экзамен. Однако в нормативно-правовые акты внесены изменения", - рассказала Анжела Кудоярова.
Она подчеркнула, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года. "Учащихся, сдавших централизованный экзамен на нулевой результат, будут допускать для прохождения централизованного экзамена в иные сроки в августе. Действовать норма будет впервые только на централизованном экзамене в 2026 году", - добавила представитель Минобразования.
Сроки проведения ЦЭ и ЦТ в 2025 году
Дата
Наименование испытания
26 мая
ЦЭ по предмету на выбор (для выпускников 11-х классов 2025 года): обществоведение, математика, биология, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время), история Беларуси в контексте всемирной истории
26 мая
ЦТ по предмету на выбор (для выпускников прошлых лет и выпускников колледжей): обществоведение, математика, биология, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время), история Беларуси в контексте всемирной истории
29 мая
ЦЭ (для выпускников 11-х классов 2025 года) по белорусскому или русскому языку
29 мая
ЦТ (для выпускников прошлых лет и выпускников колледжей) по белорусскому или русскому языку
2 июня
ЦТ по предмету на выбор (для всех абитуриентов): математика, биология, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), география, всемирная история (новейшее время), история Беларуси в контексте всемирной истории
5 июня
ЦТ по предмету на выбор (для всех абитуриентов): обществоведение, химия, физика, история Беларуси