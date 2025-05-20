Нулевые результаты ЦЭ в 2025 году пересдавать нельзя. Расскажем, когда появится такая возможность

Нулевые результаты централизованного экзамена (ЦЭ) в этом году пересдавать нельзя. Об этом журналистам сообщила консультант управления общего среднего образования Министерства образования Анжела Кудоярова, пишет БЕЛТА.

"У нас была норма, что школьники, которые получили "0" на централизованном экзамене, не смогут получить аттестат в этом году. Они смогут сделать это лишь в следующем году, снова зарегистрировавшись на экзамен. Однако в нормативно-правовые акты внесены изменения", - рассказала Анжела Кудоярова.

Она подчеркнула, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года. "Учащихся, сдавших централизованный экзамен на нулевой результат, будут допускать для прохождения централизованного экзамена в иные сроки в августе. Действовать норма будет впервые только на централизованном экзамене в 2026 году", - добавила представитель Минобразования.

Сроки проведения ЦЭ и ЦТ в 2025 году