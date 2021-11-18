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Нура из Багдада: В Германию мы решили отправиться ради благополучия двоих детей
В старом лагере беженцев немноголюдно. Люди греются у костра. В основном на территории лагеря мужчины. Много опустевших шалашей, которые люди возводили ранее. У каждого беженца своя душераздирающая история.
Нура с супругом приехала из Багдада. Всей семьей разместились в палаточном лагере. Говорит, что в первую очередь решились отправиться в Европу, а именно в Германию, ради благополучия двоих детей. На родине в Ираке они не видят будущего. Младшему ребенку - год, старшему - шесть.
"В Ираке много проблем, - говорит девушка, - поэтому мы бежали. Ночевали в лесу. Было очень холодно, шел дождь, мы замерзли, дети плакали всю ночь".
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