Нужен ли украинский мир Западу и их ручным пацифистам - в авторской рубрике Екатерины Тихомировой

Тема манипулирования сознанием. Работа фабрики ботов была нарушена после уничтожения украинского 72-го центра информационно-психологических операций. Однако теперь к распространению фейков подключились киберцентры Польши, США, Канады и стран Прибалтики. В России работают через навальнистов. В Беларуси пытаются раскачать общество руками наших невероятно беглых. И они не брезгуют даже самой нелепой ложью об участии наших военных в российской спецоперации. Глядя на все это, даже официальный Киев уже открыто заявил: ну нет белорусских солдат на территории Украины.

По-прежнему пытаются манипулировать чувствами матерей и жен, не обращая никакого внимания ни на моральную, ни на этическую сторону дела. И еще стоит обратить внимание на риторику. Если в 2020-м беглые все же пытались пускать пыль в глаза о мирной революции, то теперь призывают устраивать теракты и брать в руки оружие и развернуть войну в нашей стране. Полицаи с приставкой бай создают некий очередной план "Перамога".

Сотрудники МВД и КГБ Беларуси задержали троих жителей Гомельской области по подозрению в совершении теракта на железной дороге. За денежное вознаграждение они намеревались вывести из строя железнодорожную инфраструктуру.

Все это происходит тогда, когда мы делаем все возможное, чтобы переговорщикам из Украины и России были найдены точки соприкосновения. Так нужен ли мир Западу и их ручным пацифистам? Подробнее в авторской рубрике Екатерины Тихомировой.

Жили-были три сестры. И досталась от отца им одна хата. Хороша была хата - три комнаты да на общей кухне. Поссорились две сестры, а помирить их может только третья. Вопрос: кого надо удалить из уравнения, чтоб ушлая соседка хатку приобрела за бесценок?

Есть в военном деле такой термин "психологическая война". Это именно то, что происходит сейчас. Ваших детей будут убивать, драматические видео, призывы к действиям - такие посты смогли увидеть даже те, у кого политики в ленте не было отродясь. Массовый психоз и панические атаки - все это гарантировано даже человеку с прочной и устойчивой психикой, что говорить о тех, кто особенно мнителен?

Белорусские войска перешли границу и вошли в Украину. Белорусы, хватит терпеть. Не мямлите. Хватит дарить шарики и цветочки. Пора браться за оружие.

Как показывает мониторинг русскоязычного интернета, ежедневно специалисты выявляют более 50 тысяч фейков. Основные площадки - "Фейсбук", Instagram, Twitter, TikTok и "Телеграм".

"Матери белорусских срочников вывозят своих сыновей в багажниках из Украины домой".

"Белорусы стреляют по украинцам".

"Белорусских военных под белорусским флагом нашинковали на Украине".

Причем в видео нет ничего от слова совсем. Только яркие эмоциональные заголовки, кривая картинка и невнятный звук, впрочем, большего и не надо. Их цель - распространять откровенную дезинформацию, старательно накручивая градус истерии. И эти "промывочные" фабрики работают не первый год, а с началом российской спецоперации они всего лишь активизировались.

Прошу прямо сейчас перенацелить часть нашего оружия на Беларусь. Четвертое. Призыв к саботажу железных дорог, энергосетей и других объектов инфраструктуры.

Ничего удивительного и в том, что к агиткам подключились окопавшиеся в Польше и Литве наши экстремисты. Они изобрели такую безошибочную технологию, причем грязную: подстраиваться к любым реальным мероприятиям.

Нужно, чтобы взяв на себя ответственность национального лидера, сказала это официально. То я говорю, я объявляю антивоенную мобилизацию.



То, что она взяла на себя ответственность, это даже хорошо. Будет проще определять статьи Уголовного кодекса. - Паства заметно поредела, это показал итог так называемых антивоенных митингов. Среди сторонников остались совсем уже "нерефлексирующие". Но и есть малочисленные радикалы. Задача простая - сектантам нужно и дальше рассказывать о том, что победа близка как никогда. Просто борьба "за нашу и вашу свободу" требует неких жертв. И теперь в открытую, не каких-то мифических жертв, а вполне реальных.

Обращаюсь ко всем русским и белорусским радикальным националистам. Ваше время настало. Действуйте в своих городах. Взрывайте воинские части, машины местных политических деятелей, органы государственного управления. Коктейли Молотова, СВУ, вооруженные нападения.

Таких телеграмм-каналов как "Былины 4-го Рейха" украинских нацистов, кто бомбил Донбасс, называя это новым витком войны войск Галитчина СС и обновленной Красной армии (и нет я не утрирую) - таких пруд пруди. Автор - боец "Азова" из Мариуполя. Они поклоняются Гитлеру, облизываются на сожжение людей в Одессе и хранят в телефоне фотографии убитых на линии соприкосновении в 2014-м.

Из этого же полка бывший актер российского кино Анатолий Пашинин. Тоже азовец.

Задумайтесь о том, как будут звать вашу страну? Будут ли ее звать белой и светлой или будут звать бедо и быдлорусью. Откиньте все сантименты. Нельзя сражаться, раздавая им цветочки и залезая босиком на лавочки. Бейтесь за то, чтобы зваться цивилизованным обществом. Бейтесь до смерти. Анатолий Пашинин, актер (Украина)





Отправкой белорусов в ряды "Азова", как сообщила пролитовская лидерка, занимается "Супраціў". И в Украину уже были направлены белорусы из числа эмигрировавших. Как минимум один погиб.

Для тех, кто готов отстаивать независимость РБ и само право белорусского народа на существование, - это принимать участие в боевых действиях с оружием в руках. Анатолий Пашинин, актер (Украина)

Полицаи с приставкой бай создают некий новый, уже сложно сказать какой по счету, план "Перамогі". Однако все сводится к одному: пора слезать со скамеечек в своих чистых носочках и вместо плакатиков брать оружие и лить кровь на улицах. И это называется антивоенной мобилизацией с коктейлями Молотова, которые сегодня называются украинским.

Не дожидаясь плана BYPOL в рамках своих партизанских ячеек, как делаются украинские коктейли и другие партизанские блюда, вся эта информация есть в украинских телеграмм-каналах. Белорусы, я призываю вас сделать так, чтобы белорусская земля горела под ногами оккупанта. Анатолий Пашинин, актер (Украина)

И теперь обратите внимание. С одной стороны, эти пацифисты-рецидивисты призывают к вооруженному восстанию, которое неминуемо приведет к хаотичным жертвам, подрыву железнодорожных путей, и если не дай Бог, сработает человеческий фактор - секунда невнимательности со стороны специалиста (а при такой психологической атаке это не мудрено) - и трагедия на железной дороге, жертвы. Пугают матерей, что их детей отправят воевать. Но у нас мобилизацию не объявляли, а у вас? И парадокс, сейчас к тем, кто бежал, например, в Польшу. Ваша лидерка объявила реальную мобилизацию белорусов на войну в Украину. Не боитесь, что под белы рученьки байпольского военкомата встанете к ружью вместе с правосеками и айдаровцами не добровольно, а отдавая долг вашего самопровозглашенного лидера? Типичная историй из кривозеркалья.

И с другой стороны. Кто в реальности пытается урегулировать ситуацию в Украине? Те, кому под раздачу фейкометчики приписали некую агрессию против Незалежной, кто словно няньки бегает за украинскими верхушками, ждут, дают площадки, объясняют и разжевывают, нужен диалог и решение спора по пунктам, нужен в первую очередь украинским людям.

Нас пытаются втянуть в конфликт в Украине. Об этом прямо заявил Президент во время вручения государственных наград и генеральских погон 3 марта. Для этого идет такая информационно-психологическая атака по чувствам и по эмоциям.