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Нужен ли украинский мир Западу и их ручным пацифистам - в авторской рубрике Екатерины Тихомировой
Тема манипулирования сознанием. Работа фабрики ботов была нарушена после уничтожения украинского 72-го центра информационно-психологических операций. Однако теперь к распространению фейков подключились киберцентры Польши, США, Канады и стран Прибалтики. В России работают через навальнистов. В Беларуси пытаются раскачать общество руками наших невероятно беглых. И они не брезгуют даже самой нелепой ложью об участии наших военных в российской спецоперации. Глядя на все это, даже официальный Киев уже открыто заявил: ну нет белорусских солдат на территории Украины.
По-прежнему пытаются манипулировать чувствами матерей и жен, не обращая никакого внимания ни на моральную, ни на этическую сторону дела. И еще стоит обратить внимание на риторику. Если в 2020-м беглые все же пытались пускать пыль в глаза о мирной революции, то теперь призывают устраивать теракты и брать в руки оружие и развернуть войну в нашей стране. Полицаи с приставкой бай создают некий очередной план "Перамога".
Сотрудники МВД и КГБ Беларуси задержали троих жителей Гомельской области по подозрению в совершении теракта на железной дороге. За денежное вознаграждение они намеревались вывести из строя железнодорожную инфраструктуру.
Все это происходит тогда, когда мы делаем все возможное, чтобы переговорщикам из Украины и России были найдены точки соприкосновения. Так нужен ли мир Западу и их ручным пацифистам? Подробнее в авторской рубрике Екатерины Тихомировой.
Жили-были три сестры. И досталась от отца им одна хата. Хороша была хата - три комнаты да на общей кухне. Поссорились две сестры, а помирить их может только третья. Вопрос: кого надо удалить из уравнения, чтоб ушлая соседка хатку приобрела за бесценок?
Есть в военном деле такой термин "психологическая война". Это именно то, что происходит сейчас. Ваших детей будут убивать, драматические видео, призывы к действиям - такие посты смогли увидеть даже те, у кого политики в ленте не было отродясь. Массовый психоз и панические атаки - все это гарантировано даже человеку с прочной и устойчивой психикой, что говорить о тех, кто особенно мнителен?
Белорусские войска перешли границу и вошли в Украину. Белорусы, хватит терпеть. Не мямлите. Хватит дарить шарики и цветочки. Пора браться за оружие.
Как показывает мониторинг русскоязычного интернета, ежедневно специалисты выявляют более 50 тысяч фейков. Основные площадки - "Фейсбук", Instagram, Twitter, TikTok и "Телеграм".
- "Матери белорусских срочников вывозят своих сыновей в багажниках из Украины домой".
"Белорусы стреляют по украинцам".
"Белорусских военных под белорусским флагом нашинковали на Украине".
Причем в видео нет ничего от слова совсем. Только яркие эмоциональные заголовки, кривая картинка и невнятный звук, впрочем, большего и не надо. Их цель - распространять откровенную дезинформацию, старательно накручивая градус истерии. И эти "промывочные" фабрики работают не первый год, а с началом российской спецоперации они всего лишь активизировались.
Прошу прямо сейчас перенацелить часть нашего оружия на Беларусь. Четвертое. Призыв к саботажу железных дорог, энергосетей и других объектов инфраструктуры.
Ничего удивительного и в том, что к агиткам подключились окопавшиеся в Польше и Литве наши экстремисты. Они изобрели такую безошибочную технологию, причем грязную: подстраиваться к любым реальным мероприятиям.
Нужно, чтобы взяв на себя ответственность национального лидера, сказала это официально. То я говорю, я объявляю антивоенную мобилизацию.
То, что она взяла на себя ответственность, это даже хорошо. Будет проще определять статьи Уголовного кодекса. - Паства заметно поредела, это показал итог так называемых антивоенных митингов. Среди сторонников остались совсем уже "нерефлексирующие". Но и есть малочисленные радикалы. Задача простая - сектантам нужно и дальше рассказывать о том, что победа близка как никогда. Просто борьба "за нашу и вашу свободу" требует неких жертв. И теперь в открытую, не каких-то мифических жертв, а вполне реальных.
Обращаюсь ко всем русским и белорусским радикальным националистам. Ваше время настало. Действуйте в своих городах. Взрывайте воинские части, машины местных политических деятелей, органы государственного управления. Коктейли Молотова, СВУ, вооруженные нападения.
Таких телеграмм-каналов как "Былины 4-го Рейха" украинских нацистов, кто бомбил Донбасс, называя это новым витком войны войск Галитчина СС и обновленной Красной армии (и нет я не утрирую) - таких пруд пруди. Автор - боец "Азова" из Мариуполя. Они поклоняются Гитлеру, облизываются на сожжение людей в Одессе и хранят в телефоне фотографии убитых на линии соприкосновении в 2014-м.
Из этого же полка бывший актер российского кино Анатолий Пашинин. Тоже азовец.
Задумайтесь о том, как будут звать вашу страну? Будут ли ее звать белой и светлой или будут звать бедо и быдлорусью. Откиньте все сантименты. Нельзя сражаться, раздавая им цветочки и залезая босиком на лавочки. Бейтесь за то, чтобы зваться цивилизованным обществом. Бейтесь до смерти.
Отправкой белорусов в ряды "Азова", как сообщила пролитовская лидерка, занимается "Супраціў". И в Украину уже были направлены белорусы из числа эмигрировавших. Как минимум один погиб.
Для тех, кто готов отстаивать независимость РБ и само право белорусского народа на существование, - это принимать участие в боевых действиях с оружием в руках.
Полицаи с приставкой бай создают некий новый, уже сложно сказать какой по счету, план "Перамогі". Однако все сводится к одному: пора слезать со скамеечек в своих чистых носочках и вместо плакатиков брать оружие и лить кровь на улицах. И это называется антивоенной мобилизацией с коктейлями Молотова, которые сегодня называются украинским.
Не дожидаясь плана BYPOL в рамках своих партизанских ячеек, как делаются украинские коктейли и другие партизанские блюда, вся эта информация есть в украинских телеграмм-каналах. Белорусы, я призываю вас сделать так, чтобы белорусская земля горела под ногами оккупанта.
И теперь обратите внимание. С одной стороны, эти пацифисты-рецидивисты призывают к вооруженному восстанию, которое неминуемо приведет к хаотичным жертвам, подрыву железнодорожных путей, и если не дай Бог, сработает человеческий фактор - секунда невнимательности со стороны специалиста (а при такой психологической атаке это не мудрено) - и трагедия на железной дороге, жертвы. Пугают матерей, что их детей отправят воевать. Но у нас мобилизацию не объявляли, а у вас? И парадокс, сейчас к тем, кто бежал, например, в Польшу. Ваша лидерка объявила реальную мобилизацию белорусов на войну в Украину. Не боитесь, что под белы рученьки байпольского военкомата встанете к ружью вместе с правосеками и айдаровцами не добровольно, а отдавая долг вашего самопровозглашенного лидера? Типичная историй из кривозеркалья.
И с другой стороны. Кто в реальности пытается урегулировать ситуацию в Украине? Те, кому под раздачу фейкометчики приписали некую агрессию против Незалежной, кто словно няньки бегает за украинскими верхушками, ждут, дают площадки, объясняют и разжевывают, нужен диалог и решение спора по пунктам, нужен в первую очередь украинским людям.
Нас пытаются втянуть в конфликт в Украине. Об этом прямо заявил Президент во время вручения государственных наград и генеральских погон 3 марта. Для этого идет такая информационно-психологическая атака по чувствам и по эмоциям.
Но нужен ли этот украинский мир Западу, когда она подбрасывает на наш коврик весь этот экстремистский фейкомусор? Или ушлая соседка давно положила глаз на хатку напротив, уж больно вид из окна красивый?
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