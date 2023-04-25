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Нужна ли новизна в патриотизме - в проекте "Диспозиция"

Что такое патриотизм? Попробуй ответить на этот вопрос, не потеряв лицо. Ведь что бы ни сказал, оригинальным не будешь, обязательно повторишь чью-нибудь мысль. Но так ли важна новизна, если речь заходит о базовых понятиях? Ведь нацию объединяет нечто для всех общее. Как его найти? Об этом накануне говорили в Центральном Доме офицеров. Отголоски - в проекте "Диспозиция" (подробности в видео).

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