Нужна ли новизна в патриотизме - в проекте "Диспозиция"

Что такое патриотизм? Попробуй ответить на этот вопрос, не потеряв лицо. Ведь что бы ни сказал, оригинальным не будешь, обязательно повторишь чью-нибудь мысль. Но так ли важна новизна, если речь заходит о базовых понятиях? Ведь нацию объединяет нечто для всех общее. Как его найти? Об этом накануне говорили в Центральном Доме офицеров. Отголоски - в проекте "Диспозиция" (подробности в видео).