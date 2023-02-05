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Парфюм - нужно ли делить на летний и зимний?
Парфюмер, создатель персональных ароматов Николай Ярецопровергмиф о том, что есть ароматы, которые больше подходят для холодного времени года и для теплого. Об этом пишет sb.by.
Разграничение ароматов по временам года - удобно, но Николай Ярец такой подход не приветствует. Эта классификация лишает нас возможности круглый год радоваться одному и тому же запаху.
Парфюмер предложил разделять ароматы не по временам года, а по эмоциональному состоянию и настроению, посылу мероприятий, которые у вас запланированы в течение дня.
Говоря о современных тенденциях, Николай Ярец отметил, что парфюм уже давно перестал делиться на мужской и женский. Тренд "унисекс" давно прижился в парфюмерном деле.
Фото:pixabay.com
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