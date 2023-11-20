"Нужное людям": какие социально значимые объекты начнут работать в новом микрорайоне Осиповичей

Чтобы не хуже, чем в столице. Развитие регионов на контроле государства. Это касается не только инвестиционной политики (в малых городах и на селе нужны новые рабочие места), но и строительства жилья, всей необходимой инфраструктуры. Немало значимых социальных объектов появилось в райцентрах и агрогородках. Будет больше. Например, в Осиповичах к новому учебному году планируют открыть современный образовательно-спортивный центр. А в Бобруйске стартует проект по строительству хирургического корпуса. Все подробности в рубрике "Нужное людям".

Практически весь спектр медицинской помощи. И свыше 20 тыс. пациентов в год, в том числе с острым коронарным синдромом и нарушениями мозгового кровообращения из Осиповичей, Глусска, Кличева. За эти годы удалось многое на базе Бобруйской городской больницы скорой медицинской помощи.

За исключением может быть самой высокотехнологичной помощи, которая оказывается на областных уровнях. Нефрологическое отделение, гематологические койки, с открытием ангиографа стала оказываться рентгено-васкулярная. Мы, по сути, оказываем большинство из видов медицинской помощи, которая оказывается в Республике Беларусь. Жанна Черноокая, заместитель главврача Бобруйской городской больницы скорой медицинской помощи им. В. О. Морзона

В том числе свыше 50 тыс. исследований ежегодно. И это только по линии функциональной диагностики. То, о чем раньше только мечтали.

Электрокардиография, холтеровское мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование артериального давления. Кроме этого, внедрен новый метод УЗИ сердца. Ранее пациенты, которые нуждались в данном исследовании, направлялись в лечебные учреждения Могилева. Анастасия Долгая, заведующая кабинетом функциональной диагностики Бобруйской городской больницы скорой медицинской помощи им. В. О. Морзона

Расширить возможности врачей поможет и новый проект.

Скоро на территории больницы развернется большое строительство современного корпуса. По сути, центра по оказанию всей необходимой хирургической помощи.





Под снос пойдет старое здание отделения. Завершить работы планируют уже в начале следующего года. Взамен построят 8-этажный комплекс.

Будет дополнительное открытие коек реанимационного отделения. Это хирургическое отделение, урологическое, детское хирургическое и т.д. Это диагностические службы: КТ, МРТ, УЗИ-диагностики. Эндоскопическое оборудование. Владимир Белогуров, главврач Бобруйской городской больницы скорой медицинской помощи им. В. О. Морзона

Одна из самых больших строительных площадок в Осиповичах - в новом быстрорастущем микрорайоне возводят образовательно-спортивный центр. Подарок для жителей, в том числе многодетных семей.

В окошко поглядываем, когда мимо проезжаем, наблюдаем, что строится школа. Рядом у нас уже есть комплекс оздоровительный, ходим в бассейн всей семьей, плаваем. Ждем с нетерпением, чтобы у нас было как в столице. Евгения Строк, жительница г. Осиповичи

Уже сегодня здесь проживают больше тысячи детей школьного возраста. Более 400 - дошкольного. И здесь нет в этом микрорайоне ни одного учреждения общего среднего образования, один детский сад. Строительство новой школы, безусловно, - очень важное событие для нашего города. Марина Бабина, замначальника отдела по образованию Осиповичского райисполкома

Чтобы открыть комплекс к новому учебному году, строительные бригады работают круглосуточно. Он станет еще и спортивным центром для воспитанников ДЮСШ. А значит, будет где растить чемпионов.

Начался монтаж второго яруса колонн - это второй, третий этаж. Параллельно уложены все сети. Это не просто школа, это целая инфраструктура. Здесь два десятка всевозможных площадок. Тут детский сад будет. Т.е. тут благоустройство на каждом метре будет. Стараемся. Объект социально значимый для города. Дмитрий Усович, главный инженер СМП-761 ОАО "Дорстроймонтажтрест"