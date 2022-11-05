Нужное людям: дорожная развязка, строительство первой очереди онкоцентра и новый цех стеклозавода в Гродно

В Гродно открылась многоуровневая дорожная развязка. Построили ее в рекордные сроки - всего за три месяца, и она стала частью большой объездной дороги.

А еще в городе на завершающем этапе находится строительство первой очереди онкоцентра. Уже к концу года появится более двухсот рабочих мест на новом производстве местного стеклозавода.

О значимых социальных и промышленных объектах Гродно - репортаж Юрия Карнеловича.

Двухуровневую автомобильную развязку в промышленном районе Гродно строители возвели всего за три месяца. Рядом крупнейшее предприятие "Гродно Азот", в часы пик автомобильный трафик здесь просто зашкаливал. Работы осложнялись рельефом местности, дорогу прокладывали под уже существующей улицей. Сегодня пропускная способность путепровода - сотни автомобилей в час.





В общем итоге было уложено 18 тысяч тонн асфальтобетонных смесей. Установлено порядка 16 километров бортового камня. Уложено 17 тысяч метров квадратных тротуарной плитки. На данном объекте устроены пешеходные связи, велодорожки.





Развязка - это один из этапов строительства объездной дороги вокруг Гродно. Она связывает спальные микрорайоны с центром и промышленными зонами. Теперь автомобилистам не придется стоять в многокилометровых пробках. Преимущество новой дороги уже оценили водители.





- Очень хороший объект, развязал пробки все в городе. У нас тем более ремонт в городе идет моста. Для города это очень хорошо.

- Намного облегчится движение, меньше будет пробок в центре и здесь. Очень нужна была такая развязка.

Открытие нового путепровода - подарок горожанам к 7 Ноября. В торжественной церемонии принял участие и премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

У нас есть обязательства перед страной, перед гражданами как по строительству, так и по реконструкции, капитальному ремонту дорог. Поэтому мы их выполняем. В этом году порядка 800 километров республиканских дорог будут реконструированы и порядка 1 400 километров местных дорог. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси





На завершающем этапе в Гродно и строительство первой очереди онкологического центра. Уже возвели современное здание радиологического корпуса. Сейчас активно ведется закупка высокотехнологического оборудования.





По контракту идет рентген, компьютерный томограф для планирования облучения. Закупается комплект дозиметрического оборудования. Все это в комплексе даст возможность работать первому пусковому комплексу. Далее пойдет аппарат для контактной лучевой терапии, по которому тоже заключены контракты.

К строительству онкоцентра в Гродно приступили в августе 2019 года. За это время на территории в несколько гектаров вырос полноценный медицинский городок. Многоэтажные корпуса, закрытые переходы, вспомогательные помещения. Полностью ввести в эксплуатацию комплекс планируют в 2025 году.

Онкоцентр для Гродно - объект крайне необходим

На сегодняшний день в регионе порядка 30 тысяч человек страдают онкологическими заболеваниями. И всем им оказывается помощь либо в столице, либо в других региональных центрах.

Порядка 200 новых рабочих мест появится в скором времени и на промышленном предприятии Гродна. Местный стеклозавод завершает строительство цеха по производству стеклянной тары с использованием инновационных технологий. Это, по сути, новое производство, рассчитанное в первую очередь на внутренний рынок.

Планируется производить свыше 200 миллионов штук в год стеклотары. Новшеством для стеклозавода на новой площадке будет производство стекла абсолютно любого цвета. А переход от одного цвета к другому можно будет осуществлять в кратчайшие сроки. Татьяна Бондарь, официальный представитель холдинга "Белорусская стекольная компания"





Планируется, что новый стекольный цех начнет работу уже до конца этого года. После выхода на полную мощность отечественную стеклотару можно будет поставлять и на экспорт.