"Нужное людям". Новая школа, многоквартирный дом и дубль-трасса

Когда на кону будущее страны, важно объединить усилия. И вместе строить Беларусь для себя и своих детей и создавать то, что по-настоящему необходимо людям. Так, в Мядельском районе сегодня двери распахнула новая школа, а в Мозыре сдан еще один многоквартирный дом. Близок к завершению и первый этап строительства дубль-трассы в Могилеве. О новых и перспективных проектах - в рубрике "Нужное людям".

Для жителей Занарочи Мядельского района сегодня настоящий праздник. Готовились к нему четыре месяца. Новая школа. 109 мест, 11 классов. Сегодня, в первый день после каникул, получать знания ученики будут в других, комфортных, условиях: компьютерный класс, спортивный зал и площадки. Новые кабинеты физики и химии. Все что нужно и под видеонаблюдением. В подарок еще и сертификат на приобретение теплицы.

Еще новые школы вскоре построят в Смолевичах и Столбцах. А на этой неделе откроют и новый детский сад в Несвиже.

А в молодом микрорайоне Мозыря решат свой жилищный вопрос сразу 179 семей. Причем, 39 из них, многодетные. Здесь сдали в эксплуатацию многоквартирный дом современной планировки. Символический ключ вручен. Впереди - новоселье. А по соседству уже строится новая многоэтажка. К концу года мозырские строители выйдут на цифру в 65 тысяч квадратных метров жилья. В том числе и таунхаусов.

Следить за облаками в режиме реального времени, определять, где выпадут сильные осадки, пройдут ли грозы и шквалы. Во всем этом поможет метеорологам умный радиолокатор. Новый объект установили под Брестом. Теперь он в единой сети с Минском, Гродно, Витебском и Гомелем. Техника работает автономно. К тому же будет помогать не только авиации, но и сельскому хозяйству.

А в Могилеве важный задел на год следующий. В разгаре строительство дубль-трассы. Она свяжет два микрорайона Казимировка и Спутник. И снимет автомобильную нагрузку с главного шоссе.

Протяженность всего пути составит почти 7 километров. И, въехав в Могилев со стороны Минска, можно будет добраться до участков свободной экономической зоны, минуя центр города. Первый этап, когда новая дорога воссоединится с кольцом Космонавтов, строители спешат завершить уже в этом году.