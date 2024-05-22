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Нужное людям: Новый инфекционный корпус, реконструкция онкодиспансера, капремонт детской больницы - развитие медицины в Пинске
Серьезное обновление объектов здравоохранения проходит в Пинске. Там с нуля построили инфекционный корпус, провели масштабную реконструкцию онкодиспансера, начали такие же работы над лечебным корпусом центральной больницы, проводят капитальный ремонт и в детской. Все, чтобы каждый пациент мог получить качественную медпомощь в комфортных условиях не только в областных и республиканском центрах. О развитии регионального здравоохранения на примере столицы белорусского Полесья - в рубрике "Нужное людям".
Возможности для профессионального роста, что особенно привлекает молодых специалистов, и отличные условия труда. Онкодиспансер - первое место работы Николая Федоровича. Вернулся в родной Пинск по распределению полтора года назад. Проводит здесь весь комплекс эндоскопических исследований на современном оборудовании. Сегодня уже исполняет обязанности заведующего эндоскопическим кабинетом.
У нас выполняются все процедуры - гастроскопические, колоноскопия - можно проходить как под наркозом, так и без него. Плюс из-за получения более высококлассного оборудования имеется теперь возможность более раннего выявления образований. С последующим удавлением этих образований.
Буквально в декабре прошлого года онкодиспансер распахнул свои двери после масштабной реконструкции. Некоторые его здания еще дореволюционного года постройки. И в прежнем состоянии уже не соответствовали нормам. Здесь заменили практически все, в том числе и оборудование. В перспективе планируют установить и линейный ускоритель. Аппарат предназначен для проведения дистанционной лучевой терапии.
У нас появилась еще замечательное централизованное стерилизационное отделение и новый пищеблок. Централизованное стерилизационное отделение рассчитано на работу как онкологического диспансера, так и роддома, женской консультации, т.е. на 2 учреждения. В настоящее время на учете состоит более 11 тысяч человек у нас в диспансере. В год в хирургическом отделении проводится более 1200 операций, в том числе сложные высокотехнологичные.
Результат "после" оценила уже и Елена Дырман из Лунинца. В течение 6 лет она периодически приезжает на лечение в онкодиспансер Пинска.
Детская больница Пинска. 80 тысяч маленьких пациентов здесь проходят лечение по разным профилям. Пока идет капитальный ремонт здания, всех разместили в корпусе местного роддома.
Более половины внутренних работ здесь уже выполнили. Отрыли инфекционный корпус в центральной больнице города. Построили его с нуля меньше чем за год. Прежде больных обслуживали в 15 км от Пинска - в агрогородке Молотковичи. Там было всего до 20 % боксированных палат от необходимого. Здесь есть все.Подошла очередь и реконструкции 12-этажного лечебного корпуса больницы. Сейчас идут демонтажные работы.
Эти серьезные мероприятия по реконструкции самых больших объектов здравоохранения в Пинске были запланированы в программе соцэкономического развития г. Пинска на 21-25 гг. Так как Пинск входит в города ускоренного развития, соответственно, поставлена была задача по реконструкции, реорганизации системы здравоохранения. Вся работа идет для того, чтобы житель любого района мог получить квалифицированную, качественную, высокоспециализированную помощь.
Всего в учреждениях здравоохранения города обслуживается более 370 тысяч пациентов. Это жители Пинского, Лунинецкого, Дрогичинского и Ивановского районов. Серьезное внимание медицине уделяют и в других регионах Брестчины.
Начаты работы по капитальному ремонту Барановичской детской больницы. Разрабатывается проектная документация по реконструкции Барановичского родильного дома. Работы планируется начать к концу этого года. Один из основных объектов, который строится у нас в Брестской области, - это новый корпус Брестской областной клинической больницы.
На стадии завершения реконструкция корпуса детской областной больницы. Обновляют главный объект здравоохранения и в Микашевичах. А еще в этом году центральные районные больницы в Пружанах, Ивацевичах и Иваново получат новые аппараты КТ, а в Бресте - МРТ.
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