Нужное людям: Новый инфекционный корпус, реконструкция онкодиспансера, капремонт детской больницы - развитие медицины в Пинске

Серьезное обновление объектов здравоохранения проходит в Пинске. Там с нуля построили инфекционный корпус, провели масштабную реконструкцию онкодиспансера, начали такие же работы над лечебным корпусом центральной больницы, проводят капитальный ремонт и в детской. Все, чтобы каждый пациент мог получить качественную медпомощь в комфортных условиях не только в областных и республиканском центрах. О развитии регионального здравоохранения на примере столицы белорусского Полесья - в рубрике "Нужное людям".

Возможности для профессионального роста, что особенно привлекает молодых специалистов, и отличные условия труда. Онкодиспансер - первое место работы Николая Федоровича. Вернулся в родной Пинск по распределению полтора года назад. Проводит здесь весь комплекс эндоскопических исследований на современном оборудовании. Сегодня уже исполняет обязанности заведующего эндоскопическим кабинетом.

У нас выполняются все процедуры - гастроскопические, колоноскопия - можно проходить как под наркозом, так и без него. Плюс из-за получения более высококлассного оборудования имеется теперь возможность более раннего выявления образований. С последующим удавлением этих образований. Николай Федорович, и. о. заведующего эндоскопическим кабинетом Пинского межрайонного онкодиспансера

Буквально в декабре прошлого года онкодиспансер распахнул свои двери после масштабной реконструкции. Некоторые его здания еще дореволюционного года постройки. И в прежнем состоянии уже не соответствовали нормам. Здесь заменили практически все, в том числе и оборудование. В перспективе планируют установить и линейный ускоритель. Аппарат предназначен для проведения дистанционной лучевой терапии.





У нас появилась еще замечательное централизованное стерилизационное отделение и новый пищеблок. Централизованное стерилизационное отделение рассчитано на работу как онкологического диспансера, так и роддома, женской консультации, т.е. на 2 учреждения. В настоящее время на учете состоит более 11 тысяч человек у нас в диспансере. В год в хирургическом отделении проводится более 1200 операций, в том числе сложные высокотехнологичные. Сергей Коханович, главврач Пинского межрайонного онкодиспансера

Результат "после" оценила уже и Елена Дырман из Лунинца. В течение 6 лет она периодически приезжает на лечение в онкодиспансер Пинска.

Детская больница Пинска. 80 тысяч маленьких пациентов здесь проходят лечение по разным профилям. Пока идет капитальный ремонт здания, всех разместили в корпусе местного роддома.

Более половины внутренних работ здесь уже выполнили. Отрыли инфекционный корпус в центральной больнице города. Построили его с нуля меньше чем за год. Прежде больных обслуживали в 15 км от Пинска - в агрогородке Молотковичи. Там было всего до 20 % боксированных палат от необходимого. Здесь есть все.Подошла очередь и реконструкции 12-этажного лечебного корпуса больницы. Сейчас идут демонтажные работы.

Эти серьезные мероприятия по реконструкции самых больших объектов здравоохранения в Пинске были запланированы в программе соцэкономического развития г. Пинска на 21-25 гг. Так как Пинск входит в города ускоренного развития, соответственно, поставлена была задача по реконструкции, реорганизации системы здравоохранения. Вся работа идет для того, чтобы житель любого района мог получить квалифицированную, качественную, высокоспециализированную помощь. Игорь Киктенко, главврач Пинской центральной поликлиники

Всего в учреждениях здравоохранения города обслуживается более 370 тысяч пациентов. Это жители Пинского, Лунинецкого, Дрогичинского и Ивановского районов. Серьезное внимание медицине уделяют и в других регионах Брестчины.

Начаты работы по капитальному ремонту Барановичской детской больницы. Разрабатывается проектная документация по реконструкции Барановичского родильного дома. Работы планируется начать к концу этого года. Один из основных объектов, который строится у нас в Брестской области, - это новый корпус Брестской областной клинической больницы. Дмитрий Горегляд, замначальника главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома