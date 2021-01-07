Нужное людям. О важных транспортных артериях

В основу народного диалога лягут достижения представителей всех отраслей страны. Среди тем - и сохранение транзитной привлекательности Беларуси. За прошедший год наши дороги прибавили и в комфорте, и в безопасности. В рекордно короткие сроки провели реконструкцию развязки по улице Орловской в Минске. В Витебске открыли обновленный "Полоцкий" путепровод. Модернизировали направление от Витебска до Санкт-Петербурга. А в Гродно железнодорожный мост через Неман, наконец, избавит жителей от заторов.



О важных маршрутах для белорусов расскажут мои коллеги.



Рассказывает Илья Цветков.



Четыре полосы в обе стороны, новые перекрытия и свежее мостовое полотно. Масштабная реконструкция путепровода на Орловской длилась 4 месяца и завершилась раньше запланированного срока.



Больше сорока лет с момента постройки и сотни проезжающих автомобилей в минуту - путепровод на Орловской по праву считается одной из самых загруженных надземных артерий Минска. Учитывая интенсивность движения, капремонт был просто необходим.



Специалисты работали круглосуточно, в 3 смены. Водители оценили трафик.



В планах дорожников столицы на 2021 год - реставрация путепровода на проспекте Жукова и на 19-м километре кольцевой дороги.





Рассказывает Ольга Масловская.

Для жителей Витебска уходящий год стал годом открытия обновленного "Полоцкого" путепровода. Это центральная транзитная артерия соединяет магистральные улицы областного центра и связывает Витебск с трассами в направлении Полоцка и Санкт-Петербурга.





Длина нового моста - более 400 метров, ширина - 45. Много в проекте заложено и на перспективу. Например, тяговая подстанция для электропитания трамваев спроектирована так, что там можно будет установить дополнительное оборудование для движения троллейбусов. Тротуары сделаны с таким расчетом, чтобы под ними можно было проложить дополнительные силовые кабели и связь. Мост на 1,5 метра выше старого: под ним в будущем смогут ходить электрички.



Сегодня по путепроводу проходит без малого два десятка маршрутов общественного транспорта, ежедневно курсируют 110 маршруток.



На строительстве "Полоцкого" путепровода область сэкономила 25 миллионов рублей. Эти средства направлены на реконструкцию улицы Гагарина. Такого масштабного обновления в Витебске не переживала ни одна улица. Стройка идет семь дней в неделю. Но это уже объект будущего года!



Рассказывает Юрий Карнелович.

В 2020 году гродненцы пристально следили за масштабным строительным проектом - реконструкцией железнодорожного моста через Неман. Он станет частью большого транспортного кольца вокруг города, которое свяжет два новых микрорайона.



