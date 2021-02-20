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"Нужное людям". Обустройство Гродно
Хорошие дороги, работающие предприятия и комфортные условия для жизни. Остановимся на Гродно. Сразу несколько социально значимых объектов сейчас возводят в городе - детский сад, школа и поликлиника в скором времени появятся в двух новых микрорайонах. Живут здесь в основном молодые и многодетные семьи, поэтому комфортное обустройство - первоочередная задача для местной власти. Решается вопрос и с транспортным обеспечением, строители активно возводят городскую кольцевую дорогу. Все подробности в нашей рубрике "Нужное людям".
Рассказывает Юрий Карнелович.
Несколько минут на утреннюю планерку, и строители расходятся по объекту. Несмотря на минусовые температуры, работа ведется практически круглые сутки. Новая поликлиника на 650 посещений в смену для молодого микрорайона "Ольшанка" нужна как воздух. Население здесь больше 30 тысяч, а до ближайшего медучреждения около 10 километров. Специалисты это понимают, поэтому работают даже с опережением графика.
Микрорайон Ольшанка активно застраивают уже несколько лет. Жилье здесь получают в том числе и многодетные семьи. Раньше в погоне за квадратными метрами не всегда успевала социальная сфера. Но сейчас эта проблема уже в прошлом.
В северном микрорайоне Грандичи жилые дома возводятся одновременно с социальными объектами. Первая строительная техника здесь появилась около двух лет назад, а сегодня уже введен в эксплуатацию современный детский сад. Многодетная мама Ирина Прокопович такому подарку только рада.
Работает детский сад чуть больше двух недель, и за это время половина из 270 мест уже заполнены. Хорошие новости у строителей и для будущих школьников.
Два месяца назад в микрорайоне приступили к возведению самой большой в городе школы. Рассчитана она на 1200 мест. Здесь будут заниматься дети в 44 классах. Объект обещает стать спортивно-образовательным центром для местных жителей. Здесь построят бассейн, тренажерные и спортивные залы, в которых можно будет проводить соревнования по игровым видам спорта даже республиканского уровня.
Свои двери школа распахнет уже в следующем году. Учиться здесь смогут все дети микрорайона.
А чтобы жителям новых микрорайонов можно было быстро добраться до центра города, Ольшанку и Грандичи свяжет магистральная дорога. Ее обустройство уже активно ведется. На завершающей стадии главный строительный объект - мост через Неман.
В перспективе новая дорога станет частью объездного кольца вокруг Гродно. Оно не только соединит отдаленные микрорайоны - позволит транзитному транспорту не заезжать в областной центр, а двигаться напрямую к литовской границе.
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