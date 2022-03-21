Нужное людям - около десяти социально значимых объектов построят в Минске в 2022 году

Просторный спортивный зал, кабинет труда современный и оборудование хорошее, бассейн.

Моя первая задача - подтвердить принцип, что не место красит человека, а человек создает пространство под себя. У нас много таких рекреаций, и моя мечта, чтобы каждая рекреация была для ребенка, для ученика. Когда в квартиру въехали - нужно вдохнуть в нее жизнь.

Это помощь КНР, они строят Национальный футбольный стадион на Ванеева, а на Кальварийской - бассейн международного стандарта.

С десяток новых социально значимых объектов построят в Минске в 2022 году. Планы сформированы. Менять социальный курс развития Беларусь не намерена, несмотря на санкционное давление и общемировой экономический кризис. Говорит это лишь об одном: человек всегда был и остается во главе угла. Комфорт, качество и современные технологии.О новостройках столицы - в репортажеА еще большой гимнастический и тренажерный залы, столовая, четыре компьютерных класса, собственный музей и вместо тесной учительской - отдельный кабинет для каждого педагога. Новоселье 41-я гимназия Минска встретила в начале 2022-го. До этого старейшая школа столицы располагалась в небольшом здании, построенном 50-х. Оно вмещало 450 учащихся. Мощности новой - больше в два с половиной раза, теперь позволят себе и начальную школу, и новые профили в классах.Новостройку в Московском районе возвели всего за два года. И новый объект в образовании далеко не единственный, несмотря ни на что, объемы инвестиций с каждым годом растут. В прошлом году в строй ввели 5 учреждений образования. Преображаются и школьные стадионы. Шесть из них ожидает масштабная реконструкция - это поручение главы государства. Находят средства и для модернизации крупных спортивных объектов, важных для всей страны.