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Нужное людям - около десяти социально значимых объектов построят в Минске в 2022 году
С десяток новых социально значимых объектов построят в Минске в 2022 году. Планы сформированы. Менять социальный курс развития Беларусь не намерена, несмотря на санкционное давление и общемировой экономический кризис. Говорит это лишь об одном: человек всегда был и остается во главе угла. Комфорт, качество и современные технологии.
О новостройках столицы - в репортаже Юлии Рубцовой.
Ученица гимназии № 41:
Просторный спортивный зал, кабинет труда современный и оборудование хорошее, бассейн.
А еще большой гимнастический и тренажерный залы, столовая, четыре компьютерных класса, собственный музей и вместо тесной учительской - отдельный кабинет для каждого педагога. Новоселье 41-я гимназия Минска встретила в начале 2022-го. До этого старейшая школа столицы располагалась в небольшом здании, построенном 50-х. Оно вмещало 450 учащихся. Мощности новой - больше в два с половиной раза, теперь позволят себе и начальную школу, и новые профили в классах.
Марианна Скакун, директор гимназии № 41 г. Минска:
Моя первая задача - подтвердить принцип, что не место красит человека, а человек создает пространство под себя. У нас много таких рекреаций, и моя мечта, чтобы каждая рекреация была для ребенка, для ученика. Когда в квартиру въехали - нужно вдохнуть в нее жизнь.
Новостройку в Московском районе возвели всего за два года. И новый объект в образовании далеко не единственный, несмотря ни на что, объемы инвестиций с каждым годом растут. В прошлом году в строй ввели 5 учреждений образования. Преображаются и школьные стадионы. Шесть из них ожидает масштабная реконструкция - это поручение главы государства. Находят средства и для модернизации крупных спортивных объектов, важных для всей страны.
Александр Федорович, управляющий Центром по обеспечению деятельности главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Это помощь КНР, они строят Национальный футбольный стадион на Ванеева, а на Кальварийской - бассейн международного стандарта.
Новая поликлиника в Партизанском районе
Новую поликлинику в Партизанском районе Минска с нуля построили чуть больше чем за три года. И, несмотря на то, что сегодня этот объект скорее напоминает строительный, нежели медицинский, маленьких пациентов здесь примут уже в апреле.
Поликлиника, которая сегодня теснится в 14-й взрослой, полностью со всеми филиалами переедет в новое здание. На стадии проекта предусмотрели не только просторные площади, но и современную начинку.
Алла Герасименко, главврач 9-й детской поликлиники г. Минска:
Стройку развернули в 2018-м. Здесь получать медпомощь будут жители пяти микрорайонов - это около 16 тысяч маленьких пациентов. На восьми тысячах квадратных метров разместят кабинеты педиатров, узких специалистов. В целом на здравоохранение приходится треть всех инвестиций Минска - в нынешней пятилетке отремонтируют и построят до 60 новых объектов. Сегодня с десяток в стадии реализации.
Павел Голик, начальник отдела Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Беларусь - социально ориентированное государство, которое на соцсферу выделяет до 45 % годового бюджета страны. И выбранный курс не сдвинуть западными санкциями - новые объекты это не роскошь, это обязательства, которые выполняет страна перед своими гражданами, создавая условия для комфортного образования, лечения, спорта.
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