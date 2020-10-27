"Нужное людям". От больших социальных проектов до простых идей по благоустройству

Сейчас идут земельные работы. Следующий этап - укладка резиновой плитки. Специальное покрытие убережет любителей спорта от нежелательных травм. К слову, первых посетителей площадка примет уже в конце этого года.







В Калинковичском районе большая стройка завершилась запуском сразу двух станций обезжелезивания. Чистая вода пришла в агрогородки Домановичи и Капличи. Водопроводная вода соответствует всем нормам качества. Теперь в районе 14 таких объектов.

А в добавок ребристое покрытие, чтобы зимой подъем был безопасным. К слову, среди пациентов поликлиники - инвалиды-колясочники и пенсионеры с нарушениями функций опорно-двигательного.

Небольшие усилия и немного фантазии добавили функциональности еще одной городской зоне. Старый фонтан в гомельском парке "Фестивальный" переоборудовали под детскую площадку. Чашу конструкции превратили в большую песочницу с игровым комплексом.







Реанимировать старый фонтан было, увы, невозможно. Речной песок привезли местные стройпредприятия. А игровое оборудование стало общей покупкой местных жителей - горки и качели приобрели за средства от субботника. К проекту также подключились и частные предприниматели - привезли пиломатериалы для новых скамеек.