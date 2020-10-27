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"Нужное людям". От больших социальных проектов до простых идей по благоустройству
Сейчас идут земельные работы. Следующий этап - укладка резиновой плитки. Специальное покрытие убережет любителей спорта от нежелательных травм. К слову, первых посетителей площадка примет уже в конце этого года.
В Калинковичском районе большая стройка завершилась запуском сразу двух станций обезжелезивания. Чистая вода пришла в агрогородки Домановичи и Капличи. Водопроводная вода соответствует всем нормам качества. Теперь в районе 14 таких объектов.
А в добавок ребристое покрытие, чтобы зимой подъем был безопасным. К слову, среди пациентов поликлиники - инвалиды-колясочники и пенсионеры с нарушениями функций опорно-двигательного.
Небольшие усилия и немного фантазии добавили функциональности еще одной городской зоне. Старый фонтан в гомельском парке "Фестивальный" переоборудовали под детскую площадку. Чашу конструкции превратили в большую песочницу с игровым комплексом.
Реанимировать старый фонтан было, увы, невозможно. Речной песок привезли местные стройпредприятия. А игровое оборудование стало общей покупкой местных жителей - горки и качели приобрели за средства от субботника. К проекту также подключились и частные предприниматели - привезли пиломатериалы для новых скамеек.
Для удобства и безопасности подъема детей на площадку сделаны деревянные мостики. А еще совсем скоро площадку оборудуют декоративной иллюминацией, которая будет напоминать звездное небо.
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