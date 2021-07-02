Нужное людям - открылся обновленный корпус поликлиники в Россонах в Витебской области

Сегодня эта забота идет всесторонне. Работа такая будет продолжаться по социальным объектам, и по ЖКХ. И самое прекрасное, что мы понимаем, что райцентры живут, здесь есть молодежь, ради которой стоит это делать.

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов