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Нужное людям - открылся обновленный корпус поликлиники в Россонах в Витебской области
Обновленный корпус поликлиники в канун Дня Независимости открылся в городском поселке Россоны. Здесь будут оказывать помощь маленьким пациентам, также разместятся кабинеты администрации. За последние годы Россонская ЦРБ значительно преобразилась. На очереди ремонт центрального корпуса.
Сегодня эта забота идет всесторонне. Работа такая будет продолжаться по социальным объектам, и по ЖКХ. И самое прекрасное, что мы понимаем, что райцентры живут, здесь есть молодежь, ради которой стоит это делать.
Еще один подарок - для малышей. В райцентре построили игровой городок с горками, качелями и лабиринтами. Теперь это излюбленное место у семей с детьми.
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