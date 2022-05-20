"Нужное людям" - в агрогородок Островно Бешенковичского района пришел природный газ

"Несмотря на санкции, Беларусь сохраняет свою модель социально-экономического развития". На этом сделал акцент председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко во время посещения агрогородка Островно Витебской области. Сюда пришел природный газ. Это девятый населенный пункт Бешенковичского района, жителям которого стало доступно голубое топливо. Островно - перспективный агрогородок (есть школа, детский сад, центр искусств, сельхозпредприятие). Символический факел зажгли в присутствии местных жителей, после всех пригласили на концерт. Также состоялось возложение цветов к памятнику погибшим землякам в годы Великой Отечественной.

Мнение высказали местные жители:

"Молодежь будет и дома строить, и обогреваться. Это же не сравнить, когда приедешь и нужно печь топить. А тут совсем по-другому будет".

"Будет тепло, хорошо. Условия будут созданы. Ведь газ это очень хорошо".

Это результат совместной работы республики, области, района. Вместе сделали большое дело и из этого нужно делать определенные выводы, что благодаря единству нам по силе любые задачи. Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси