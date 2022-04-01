"Нужное людям" - в агрогородок Ржавка пришел газ, а в Глубоком ждут завершения капитального ремонта гимназии и строительства бассейна

Еще один пример стратегических решений. Когда открываются и новые возможности, и дают мощнейший импульс для развития производства и инфраструктуры.

В агрогородок Ржавка Бешенковичского района пришел природный газ. Экономический эффект получат непосредственно местные жители, а также зерносушильный комплекс и молочно-товарная ферма. В предвкушении важных событий и жители Глубокского района.

Районная гимназия уже переживает капитальное обновление. В самых ближайших планах открытие бассейна. Подробности в постоянной рубрике "Панорамы" - "Нужное людям".

Бешенковичский район

Более 130 километров газовых сетей. Углеводородное топливо в 11 сельских населенных пунктах. Сегодня на карте Бешенковичского района загорелась еще одна голубая точка. Ржавка - небольшой агрогородок с теперь уже большими перспективами. Сюда пришел природный газ. Вместе с ним городской комфорт для жителей (здесь их почти 300). Возможность модернизации и развития объектов для сельхозпроизводителя.

Газ, кнопочку нажал: тепло, чистота, порядок. Жительницы агрогородка Ржавка





Нам сообщили, где-то месяца 3 назад собрание было. И мы не верили, что так быстро он придет.





Чисто, уютно будет, комфортно, будем считать, что это мы в городе живем. Жительницы агрогородка Ржавка





Мы видим, какие события сегодня разворачиваются на Западе. Благодаря недальновидным политикам, когда там население отключается от газа, ограничивается теплопотребление, у нас реализуется такое приятное мероприятие, как пуск газа. Важно, что к людям придет комфорт, уют. Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси

На природный газ в Ржавке уже переведены три многоквартирных дома. В перспективе газификация 300 частных домовладений, молочно-товарной фермы и зерносушильного комплекса. Конечно, школы.

Глубокое

Уют и безопасные технологии еще в одном учреждении образования севера страны. Модернизацию переживает Глубокская районная гимназия. Здание, построенное в 70-е годы прошлого века, обновляют по последнему слову.

Строительные работы в здании гимназии начались еще летом. Это самое большое учреждение образования района - свыше тысячи учащихся. Пока гимназия преображается, учебный процесс налажен на базе других школ.





Работа идет сразу на всех этажах. Заменены инженерные сети. Отремонтирована кровля. Пищеблок с нуля. Там уже установили новое оборудование и умные окна с датчиками задымления и автоматическим открытием в случае ЧП. Безопасности уделено много внимания. Видеонаблюдение, турникеты с электронными пропусками, электромагнитные замки на дверях кабинетов. Новые технологии и в учебном процессе. Появятся мультиборды, смартпарты, интерактивные панели.

Для учебного процесса очень бы хотелось, чтобы была современная спортивная база, чтобы в каждом кабинете у нас был интернет для того, чтобы более прочные знания получали наши учащиеся и были конкурентоспособными. Алла Клименко, учитель математики Глубокской районной гимназии

С нетерпением жду 1 сентября, когда пойду в новую школу, обновленные новые кабинеты. Надеюсь, будет уже и новый стадион. Захар Снаркович, учащийся Глубокской районной гимназии

Не забыли и про физкультуру и спорт. Новый гимнастический зал, тренажерный. На стадионе оборудуют площадки для волейбола и баскетбола. Еще один спортивный объект - плавательный бассейн - в топе самых ожидаемых в Глубоком. Четыре дорожки, чаша с водопадом и подводным массажем, специальное оборудование для плаванья маломобильных людей. Готовность объекта - больше 80 %.

Детская дорожка у нас выделена конструктивно. Она у нас по сравнению с глубокой частью, более взрослой, поднята чуть повыше. Будет стоять детское ограждение, дабы не было заплывания детей на глубокую часть. Матвей Рыжевич, начальник участка строительной компании

Посещаю зал. Насчет бассейна - очень ждем, потому что водные виды спорта очень развивают мышцы. Дмитрий Гиль, житель г. Глубокого