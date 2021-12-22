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Нужное людям - в Бресте открыли новый корпус детской областной больницы
О проектах, нужных людям. В Бресте сегодня открыли новый корпус детской областной больницы. Его строительство началось весной прошлого года. Новый корпус рассчитан на 147 коек. Здесь разместятся 4 отделения для оказания помощи тяжелым пациентам с патологиями. Улучшить уровень диагностики заболеваний у детей всех возрастов позволит современное оборудование - МРТ с использованием наркозно-дыхательной аппаратуры. В церемонии открытия нового корпуса принял участие министр здравоохранения. Дмитрий Пиневич отметил, что служба охраны материнства и детства - визитная карточка нашей страны.
Медицина Брестчины является образцом в оказании медпомощи. Прекрасно работают служба охраны материнства и детства и детская областная больница. Спасибо огромное руководству страны, строителям и всем причастным за то, что мы получили новый корпус. Он насыщен наиболее сложными отделениями, которые будут и в дальнейшем определять развитие потенциала медицины области... Сюда привозят всех тяжело заболевших детей региона. Только самые редкие случаи из всей страны направляются в Минск - в РНПЦ "Мать и дитя ". Сейчас специалисты Брестской детской областной больницы получили высокотехнологичную технику для оказания помощи тяжелейшим пациентам, так что, ресурс, чтобы оперативно выявить, оказать помощь или провести реабилитацию, здесь есть.
Интенсивность циркуляции коронавируса уменьшилась.
Не обошли стороной и ситуацию с коронавирусом. Министр отметил: интенсивность циркуляции вируса уменьшилась. Сейчас, пока страна находится на спаде волны, учреждения здравоохранения активно переоснащаются и наращивают системы кислородного обеспечения. Медикаментов хватает. Продолжается вакцинация населения. К новому году, отметил министр, может быть привита половина населения. Добавим, за сутки в стране плюс 1 654 пациента с COVID-19, выписаны 1 938 человек.
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