Нужное людям - в Бресте открыли новый корпус детской областной больницы

Медицина Брестчины является образцом в оказании медпомощи. Прекрасно работают служба охраны материнства и детства и детская областная больница. Спасибо огромное руководству страны, строителям и всем причастным за то, что мы получили новый корпус. Он насыщен наиболее сложными отделениями, которые будут и в дальнейшем определять развитие потенциала медицины области... Сюда привозят всех тяжело заболевших детей региона. Только самые редкие случаи из всей страны направляются в Минск - в РНПЦ "Мать и дитя ". Сейчас специалисты Брестской детской областной больницы получили высокотехнологичную технику для оказания помощи тяжелейшим пациентам, так что, ресурс, чтобы оперативно выявить, оказать помощь или провести реабилитацию, здесь есть.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси