"Нужное людям". В Бресте возводят самую крупную поликлинику области

Нынешнее время доказало правильность курса развития белорусской медицины. И сохранение социальной ориентированности. Открываются новые больницы. Строятся современные поликлиники. Например, в Бресте возводят медицинский центр по принципу небоскреба. Этот комплекс станет самой крупной поликлиникой области. Здесь соединят 3 корпуса – детский, взрослый и гинекологический. Мария Тройнич продолжит в рубрике "Нужное людям".

Каждый день Екатерины Охремчук расписан практически по минутам: два месяца назад она стала многодетной мамой. Теперь в семье двое сыновей и одна дочка. Каждому ребенку старается уделить максимум внимания. Говорит, здоровье - на первом месте. Правда, рядовой поход к врачу становится целым мероприятием. Семья живет в агрогородке Брестского района, а к специалистам приходится ездить в областной центр.

Решить проблему семьи Охремчук и других жителей района сможет новый медицинский комплекс. Его строят на окраине Бреста - в пятнадцати минутах езды от агрогородка. На одной площадке будут детский, взрослый и гинекологический корпуса. Их возводят одновременно.

Само здание строят по принципу небоскреба: оно будет монолитным, так что, внутри можно сделать свободную планировку.

Комплекс строят в новом микрорайоне, поэтому для жителей близлежащих домов медицинская помощь будет в шаговой доступности. Высота самого высокого здания - шесть этажей. В будущем здесь будет работать детская поликлиника.

Строительство идет по графику. Чтобы успевать в срок, строители трудятся даже в выходные дни. А иногда работа на объекте кипит круглые сутки. Одновременно на площадке задействованы 250 человек. Главная задача нового центра - разгрузить уже существующие медучреждения города. В том числе - уменьшить очереди в поликлиниках.