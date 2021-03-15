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"Нужное людям". В Гродно открылся спортивный комплекс с крытыми теннисными кортами
Возможность на профессиональном уровне заниматься большим теннисом. В Гродно открылся спортивный комплекс с крытыми теннисными кортами. Какие возможности открываются для будущих спортсменов, смотрите в рубрике "Нужное людям".
Общая площадь - более трех тысяч квадратных метров, на территории - около десятка крытых и открытых кортов
Сегодня в Гродно начал работу современный теннисный комплекс. Возведен он по уникальной технологии воздухоопорных конструкций. Брезентовый купол размером 80 на 38 метров удерживается при помощи нагнетания воздуха. Внутри, кроме непосредственно кортов, есть бытовые помещения для спортсменов и тренеров. Принадлежит объект городской детско-юношеской школе тенниса, где обучаются 147 спортсменов от 6 до 17 лет. Кроме того, здесь планируют организовать занятия для всех желающих горожан.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
"В 2018 году была принята программа развития инфраструктуры тенниса в регионах. И то, что город Гродно стал первым фактически регионом, где эта программа была реализована. Вот само это сооружение - воздухоопорное покрытие - было предоставлено Белорусской теннисной федерацией. Ну а остальные строительные работы выполняли за счет бюджета города Гродно и бюджета области".
В Гродно был реализован пилотный проект по строительству крытых теннисных кортов, уже в этом году аналогичное сооружение появится в Витебске. В перспективе такие комплексы возведут во всех областных центрах и крупных городах.
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