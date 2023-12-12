"Нужное людям": в Могилевской БСМП появится новый корпус, а жители Светлогорска получат в подарок Ледовый дворец

Доступность медицины и сохранение здоровья каждого белоруса - приоритет государственной политики. А еще равномерное развитие регионов и открытие социально важных объектов. И вот уже скоро в Могилевской городской больнице скорой медицинской помощи появится новый корпус, а жители Светлогорска получат в подарок Ледовый дворец. Об этом в рубрике "Нужное людям".

Ежегодно в Могилевской городской БСМП получают помощь почти 100 тыс. жителей региона. В учреждении оказывается весь спектр медуслуг: от диагностики до высокотехнологичной хирургии. Это важно, что все на месте - рассказывает могилевчанин Алексей Калина. Мужчина перенес инфаркт, но уже идет на поправку. Новый год встретит дома.





Павел Ореховский, главврач Могилевской городской БСМП:

Мы оснащаемся самым современным ангиографом, закупаем хороший компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, хорошее рентгенологическое оборудование и замечательное оборудование для операционных, включая навигационную систему для нейрохирургии.

Такое крупное обновление базы БСМП не случайно, ведь в планах - поднять экстренную хирургию региона на новый уровень.



Когда-то в самом сердце БСМП находились старые здания. Они были снесены. Теперь здесь развернуто строительство крупного медицинского центра. Он станет аккумулятором технологий и специалистов в области лечения не только инфарктов и инсультов, но и сопутствующих патологий. Уникальным будет и само здание.





Дмитрий Борисенко, первый заместитель гендиректора ОАО "Стройтрест №12":

Площадь объекта более 50 тыс. квадратных метров. Каждый этаж - это свое отделение: неврологическое, сосудистой хирургии. На 8-м этаже будет находиться оперблок. 7-й - это реанимационное отделение. Вообще более двух десятков операционных. Они размещены на каждом этаже. На объекте трудится порядка 240 человек.



Здание подключили к отоплению, а значит отделочные работы ускорятся. Помогает в том числе молодежь.



Вадим Лукьянчик, студент Могилевского государственного архитектурно-строительного колледжа:

Сейчас на практике находятся студенты архитектурно-строительного колледжа. Это, конечно, не первый наш объект. Мы также работали на памятнике в Гаи, в новом микрорайоне Спутник мы помогали строить путепровод. Приятно осознавать, что мы приложили усилия, чтобы построить этот объект. Тут будут спасать жизни людей.

А в Светлогорске завершается возведение Ледового дворца. В этом году строители значительно ускорили темп. Сдать спортивную арену планируют раньше установленного срока, ведь подарка ждут и взрослые, и дети.





"И дочку, и сынишку мы уже приучили к азам хоккея. Регулярно мы ходим на коробку, на коньках катаемся, поэтому будем с удовольствием посещать, заниматься. Здоровье - самое ценное, что есть у человека", - рассказывает житель города Василий Зайченко.



Девятиклассница Анна Виноградова не первый год увлекается биатлоном. Школьница мечтает дорасти до уровня международного класса, чтобы отстаивать честь страны на самых престижных стартах.





"На протяжении четырех лет участвую в соревнованиях "Снежный снайпер". Стреляю я хорошо. Для меня самое сложное - быстро стартануть, чтобы быстрее приехать. Если мы будем больше кататься на коньках, то и, соответственно, катание на лыжах тоже станет лучше", - отмечает учащаяся светлогорской гимназии.

Дворец будет многофункциональным. В нем будет большая ледовая арена, почти полтысячи мест для болельщиков. В планах - тренажерный зал, классы хореографии и акробатики.



"Очень надеемся, что у нас появятся новые мастера спорта, кандидаты в мастера спорта, и вообще появятся такие виды спорта, как хоккей, фигурное катание", - высказывает свои пожелания заместитель председателя Светлогорского райисполкома Лариса Верексич.