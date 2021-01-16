"Нужное людям". В областных центрах Беларуси медучреждения проходят техническую модернизацию

Несмотря на то, что многие страны мира охватил кризис системы здравоохранения в период пандемии, Беларусь уверенно справляется с вызовами и держит на контроле не только эпидемиологическую ситуацию. Оснащение наших медучреждений, профессионализм врачей и заботу о пациентах высоко ценят и на мировых площадках. И сейчас мы говорим не только о столице. В областных центрах Беларуси все больше медучреждений проходят технический апгрейд. Так, в Гомеле в условиях поликлиники теперь проводят даже малоинвазивные операции и готовят будущих родителей к бесплатному ЭКО. В Могилеве поликлиника в одном из молодых микрорайонов объединила в себе детское, взрослое отделения и полноценную станцию скорой помощи. Наряду с уже привычными электронными регистратурами, удобной навигацией в новых поликлиниках уникальное для первичного звена диагностическое оборудование. С ним медики узнают о заболеваниях еще до того, как они начали развиваться. Подробнее – в рубрике "Нужное людям". Рассказывает Анна Ковалева.





На новый уровень медицины Гомель вышел с новой поликлиникой

Это современный центр с уникальным оборудованием. Такая база даже в амбулаторных условиях позволяет проводить сложные процедуры, вплоть до малоинвазивных операций.Подход к здоровью здесь с мировым уровнем качества. В период пандемии женская консультация - с отдельным входом, индивидуальным лифтом для беременных и даже собственным терапевтом и всеми возможными узкими специалистами. Алина Низковская готовится стать многодетной мамой. Двое детей - дома. Третий - пока под сердцем, но скоро появится на свет. Мама со стажем признается, о таком наблюдении, как здесь, раньше могла только мечтать.

В открытии поликлиники принял участие лично глава государства

. Такие поликлиники должны быть везде. И в целом государственная медицина должна оставаться социальным сектором с самым современным оснащением, методами диагностики и лечения.Возможности новой поликлиники в Гомеле тому подтверждение. Уже в 2021 году впервые здесь начнут проводить процедуру ЭКО. Бесплатно. Будущих родителей уже готовят. Перед процедурой - полное обследование.Работать с маленькими пациентами для Марии Глинской стало призванием. К каждому - свой подход. Не просто, говорит, но интересно. Плюс - все условия для работы.

Новая поликлиника в молодом микрорайоне Казимировка рассчитана на 850 посещений в смену