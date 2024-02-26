Нынешнее время нужно пережить, сохранив стабильность системы - Додик

Мы, сербы, а я думаю, что и у вас такие люди есть, часто думаем, что на Западе хорошо жить, но это было справедливо разве что 20-30 лет назад, когда они были стабильнее. Сегодня это уже не так. Сегодня у них на улицах сельскохозяйственная техника, протесты. Мы видим большую социальную неудовлетворенность. Много проблем с энергетикой. Видим, что теряется доверие народа к власти, даже в таких странах, как Германия.

Милорад Додик, Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины