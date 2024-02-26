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Нынешнее время нужно пережить, сохранив стабильность системы - Додик
Нынешнее время нужно пережить, сохранив стабильность системы, чтобы дождаться новых времен и нового развития. Об этом в программе "Актуальное интервью" заявил Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
По словам президента Республики Сербской, несмотря на то что он не был в Беларуси с 2019 года, контакты между странами не прекратились. Белорусские бизнесмены приезжали в Баня-Луку, а сербы были в нашей стране, министры двух стран общались. "И, мне кажется, у нас были хорошие результаты и отличные предпосылки для взаимопонимания и будущего сотрудничества. Мы этого хотим. Ваш посол - желанный гость в моем кабинете. Мы часто видимся", - отметил он.
Милорад Додик поделился своими впечатлениями после двухдневного пребывания в Минске. "Мы знаем, что Запад ввел санкции в отношении Беларуси. Я горжусь тем, что мы этого не сделали вопреки давлению Запада, - сказал он. - Я здесь вижу порядок. Люди живут спокойно, что сегодня очень важно".
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Президент Республики Сербской отметил, что ездит на Запад и видит все больше беспокойства, беспорядка и больше людей на улицах в западных странах. "И вот приезжаешь сюда - и на душе спокойно, радостно оттого, как спокойно живут люди, - улыбается он. - Я хочу поздравить Президента Лукашенко и его команду с тем, как удается поддерживать жизнь общества. Мы слышали, что производство наращивается, нашлись альтернативные рынки. С этим действительно хочется поздравить".
Мы, сербы, а я думаю, что и у вас такие люди есть, часто думаем, что на Западе хорошо жить, но это было справедливо разве что 20-30 лет назад, когда они были стабильнее. Сегодня это уже не так. Сегодня у них на улицах сельскохозяйственная техника, протесты. Мы видим большую социальную неудовлетворенность. Много проблем с энергетикой. Видим, что теряется доверие народа к власти, даже в таких странах, как Германия.
"Так что во всех смыслах нынешнее время нужно пережить, сохранив стабильность системы, чтобы дождаться новых времен и нового развития", - резюмировал Милорад Додик.
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