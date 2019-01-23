Нынешний год банк вакансий открыл высоким числом предложений

Почти 80 тысяч вакантных мест- именно столько рабочих рук готовы трудоустроить по всей стране. Центры занятости способствуют поиску работы. Здесь еженедельно проводят ярмарки вакансий, а тем, кто хочет работать на себя, готовы выделять субсидии. Это безвозмездная финансовая помощь на развитие собственного дела. Кто вправе рассчитывать на денежную поддержку, какие обязательства она накладывает?

О тех, у кого получилось начать все сначала, - Ольга Анищенко. Движение - жизнь, говорит Мария, чье нынешнее детище как нельзя лучше отражает эту формулу здоровья. Поэтому обмануть душу другими формулами (а в банке была экономистом) прямо скажем, не получилось. Свой фитнес - вот то, чему всегда хотелось посвящать рабочий график. На старте помогли в центре занятости. Субсидией в 2 тысячи рублей с лишним или 11 бюджетов прожиточного минимума. Одним словом, помощь для старта весомая. И если точно знаешь, чего хочешь, на бирже труда помогут воплотить мечту. С нуля, конечно, не просто, замечает Мария. И голова от успеха пока не кружится. Верит: упорство поможет и клиентскую базу расширить, а в будущем и свою студию открыть. Просто нужно, как в любом бизнесе, еще подрасти.

Для новичков организованы специальные курсы предпринимательства

Тех, кто в прошлом году вот так начал пусть небольшое, но собственное дело, в столице более сотни. Субсидия поможет не только стартовать в качестве индивидуального предпринимателя (хотя именно таких большинство), но и организовать частное унитарное предприятие или заняться ремесленничеством. И даже с недостатком знаний "бизнес-кухни" обещают помочь. Для новичков организованы специальные курсы предпринимательства. По практике прошлого года такой помощью воспользовался каждый второй получатель субсидии. Чтобы получить финансовую помощь, претендентам предстоит пройти сито отбора. Во-первых, нужна, конечно, регистрация в качестве безработного. И поиск работы, который не увенчался успехом. Как минимум месяц плотного сотрудничества с биржей труда. В центрах занятости объясняют: первым делом, конечно, предложат обучающие курсы: более трех десятков профессий можно либо подтянуть, либо освоить. Но обучают сегодня, увы, не каждой.

У таких претендентов шансы на получение субсидии выше. Но что важно - каждый из них должен предложить идею своего будущего бизнеса. Причем, положить ее на бумагу. Впрочем, условие "подготовить бизнес-план" (а оно обязательно) лишь звучит устрашающе. Обещают: с подготовкой помогут. Главное - в деталях представлять поле будущей деятельности. Те, у кого получилось, тратили деньги на организацию преимущественно торговли, бизнес в сфере строительства, отделочные работы и другой ремонт. Популярными также по итогам года были парикмахерские услуги, компьютерные, техобслуживание авто. Успех начинаний под контролем. Важно, чтобы субсидия сработала как помощь закрепиться на рынке труда.