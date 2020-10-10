Нынешнюю эпидситуацию некоторые страны оборачивают в свою пользу

Как, например, в Литве, где число дней досрочного голосования на парламентских выборах вместо двух выросло до четырех. Хотя эксперты объясняют это просто: опасением низкой явки.Чем еще запомнится эта неделя, расскажет Мария Петрашко.









Вторая волна коронавируса еще даже не накрыла мир, а побочные эффекты карантина уже проявились

В Нью-Йорке жгли костры антикарантинных протестов. В Европе постепенно закрывают общественные места и, судя по демонстрациям тех же работников ресторанов Финляндии, никто в Евросоюзе не рад коронадиктатуре и грядущему коронакризису. Пламя негодования не остывает и в Израиле, где продлен жесткий карантин. Море и солнце не конвертируются без туристов, а демонстрации помогают нарушать изоляцию. В Беларуси же в этом плане никаких поводов для негодования - никакого карантина. Некоторые наоборот даже выходят на массовые прогулки, будто бы в поисках коронавируса.

Вот и в Бельгии врачи в открытом письме своему правительству потребовали отмены карантинных ограничений. Мол, нет ковидным карантинам оправдания, даже медицинского. И вообще - это нарушение прав человека. Да и вреда больше, чем от самого ковида.

Ну и кто оказался прав? Штормит и восточную часть Европы - в Литве стартовало досрочное голосование парламентских выборов

Вместо двух - аж четыре дня. Официальная причина – якобы пандемия коронавируса. Но все понимают, литовские власти просто опасаются, что из-за низкой явки выборы не состоятся. Поэтому количество агитационной рекламы зашкаливает. И любой пиар – это пиар. Тем более, на ситуации в соседней стране. Вот Вильнюс за компанию приостановил выдачу виз белорусам. Прибалтика-то не резиновая. Тем более, когда в Литве начались выборы в Сейм… А зачем стране альтернативно настроенные беженцы, всегда имеющие повод протестовать? В МИД Литвы заявили о том, что в настоящее время в республике нет мест для размещения мигрантов, в частности, белорусов. Необходимо будет построить временные лагеря для беженцев. А вот экс-министр иностранных дел республики Петрас Вайтекунас не скрывает, если придетесь ко двору, как рабочие руки, - останетесь.

Да, там не до воскресных прогулок. Хотя в скором времени могут исчезнуть организаторы дефиле выходного дня

Компания Apple требует закрыть три белорусских Telegram-канала с данными силовиков. Корпорацию беспокоит, что подобные публикации могут спровоцировать насилие. Основателю мессенджера Павлу Дурову выбор не предоставили - устройства IOS эти телеграм-каналы скорее всего заблокируют. А вот европейские приключения отчаянной домохозяйки в поисках лидерства все более невероятные. На закрытом заседании парламента Дании Светлана якобы не смогла подключиться ко встрече из-за технических проблем с камерой.

Ну мало ли, человек в розыске межгосударственном, может, шифруется. И только после неподдельного интереса гражданки Тихановской к зоофилам Дании, депутаты заподозрили неладное и на вопрос о борделях с животными - ответили, и на этой ноте беседу закончили. Хотя для парламента Дании ничего необычного.