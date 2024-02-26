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Нынешнюю власть поддерживают более 87 % населения, но кое-что надо исправлять - Лукашенко
Нынешнюю власть поддерживают более 87 % населения. Тем не менее, остаются вопросы, которые власть видит и намерена исправлять. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с генеральным секретарем СНГ, руководителем Миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым, сообщает БЕЛТА.
"Мы, исходя из уже моего опыта, пытаемся проанализировать ход этой кампании. И видим, что нынешнюю власть поддерживают более 87 % населения. Однозначно поддерживают. Есть небольшое количество колеблющихся. Естественно, есть и недовольные люди. Мы это прекрасно понимаем. Поэтому в этом электоральном цикле нам надо анализировать и делать соответствующие выводы, надо кое-что исправлять. Таких проблем у нас не много. Мы за год их подтянем, исправим. И я уверен, что люди еще в большем количестве придут на президентские выборы", - сказал глава государства.
"Хотя это будет непростой процесс. Вы как специалист в этом деле понимаете, что раскачивать нас будут очень серьезно. Но мы готовы к этому. Очень серьезно готовились и готовы к проведению будущих выборов, которые будут через год", - добавил Александр Лукашенко.
По данным ЦИК Беларуси, явка избирателей на прошедших выборах составила более 73 %, а в некоторых регионах - около 77 %.
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