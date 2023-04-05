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Нюансы работы ВНС обсудили в программе "Скажинемолчи"
Всебелорусское народное собрание как высший представительный орган народовластия. Кто войдет в состав ВНС, как будут избираться делегаты и какие у них будут права? Об этом сегодня детально говорили в студии программы "Скажинемолчи". Гостьей стала председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Светлана Любецкая. Согласно Конституции и закону о ВНС, делегаты будут работать на общественных началах, то есть без оплаты. А вот на профессиональной основе предстоит трудиться президиуму. Его изберут на первом заседании. Ключевые решения для страны будут принимать люди, на которые потом будут опираться госорганы.
Очень важная новелла и важная составляющая деятельности Всебелорусского народного собрания - это участие в нем представителей от гражданского общества. Ведь неслучайно в течение года после конституционного референдума в рамках плана приведения законодательства в соответствие с принятыми решениями были разработаны не только закон о Всебелорусском народном собрании, но это целая система законодательства, которая сегодня будет являться правовой основой для работы ВНС.
ВНС не вправе заменять другие госорганы, а также выполнять их функции или вмешиваться в работу. Первое собрание созовут весной следующего года. Полную версию интервью смотрите на сайте Белтелерадиокомпании, а также на YouTube-канале "Беларусь 1".
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