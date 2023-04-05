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Нюансы работы ВНС обсудили в программе "Скажинемолчи"

Всебелорусское народное собрание как высший представительный орган народовластия. Кто войдет в состав ВНС, как будут избираться делегаты и какие у них будут права? Об этом сегодня детально говорили в студии программы "Скажинемолчи". Гостьей стала председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Светлана Любецкая. Согласно Конституции и закону о ВНС, делегаты будут работать на общественных началах, то есть без оплаты. А вот на профессиональной основе предстоит трудиться президиуму. Его изберут на первом заседании. Ключевые решения для страны будут принимать люди, на которые потом будут опираться госорганы.

Очень важная новелла и важная составляющая деятельности Всебелорусского народного собрания - это участие в нем представителей от гражданского общества. Ведь неслучайно в течение года после конституционного референдума в рамках плана приведения законодательства в соответствие с принятыми решениями были разработаны не только закон о Всебелорусском народном собрании, но это целая система законодательства, которая сегодня будет являться правовой основой для работы ВНС.
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по законодательству

ВНС не вправе заменять другие госорганы, а также выполнять их функции или вмешиваться в работу. Первое собрание созовут весной следующего года. Полную версию интервью смотрите на сайте Белтелерадиокомпании, а также на YouTube-канале "Беларусь 1".

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