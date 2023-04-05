Нюансы работы ВНС обсудили в программе "Скажинемолчи"

Очень важная новелла и важная составляющая деятельности Всебелорусского народного собрания - это участие в нем представителей от гражданского общества. Ведь неслучайно в течение года после конституционного референдума в рамках плана приведения законодательства в соответствие с принятыми решениями были разработаны не только закон о Всебелорусском народном собрании, но это целая система законодательства, которая сегодня будет являться правовой основой для работы ВНС.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по законодательству