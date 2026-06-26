Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
Строительство и ЖКХИсторияТранспортРелигияМолодежьМнениеНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТуризмЭкология

О будущем без Зеленского и расколе в ЕС смотрите в подкасте "Волков и Сыч"

27 июня на "Первом информационном" смотрите вечерний интерактивный подкаст "Волков и Сыч".

Будущее без Зеленского. В Польше под свист протестующих решали, как восстанавливать Украину и кто на этом заработает. Дружить по-новому, любить как прежде. "Вышеградская четверка" анонсировала перезапуск. Евросоюз раздирают коалиции нуждающихся. Премьеры не будет. Политический туман окутал Британию. Почему у старой короны проявилось недержание правительства?

Ваши вопросы и комментарии в Телеграм-канале "Волков и Сыч" помогут лучше разобраться в темах программы. Подписывайтесь уже сейчас, пишите в чат-бот и смотрите 27 июня в 22:15 на "Первом информационном".

Разделы:

Общество

Теги:

ЕвропаУкраинаволков и сыч