О единстве - в формате живого разговора: мероприятие объединило в Минске более 200 человек

Мероприятие под символичным названием "Единство в истории, культуре и в делах" объединило в Минске более 200 человек. Здесь говорили о сохранении исторической памяти и о силе единства.

17 сентября - дата, которая напоминает нам о самом главном: нашей общей истории и силе единства. Сегодня на площадке "Першага нацыянальнага гандлёвага дома" развернулся честный и искренний разговор. В нем переплелись в едином смысле история, культура и современность.

Началась встреча с фильма-погружения в те самые события 1939 года. Это рассказ о непростом периоде разделения, о человеческих судьбах по разные стороны границы и о долгом пути к долгожданному воссоединению. Особую атмосферу дополнили музыкальные номера - песни о любви к родной земле, памяти и гордости за Беларусь.

Игорь Бузовский

Игорь Бузовский, председатель Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений:

"Наш народ трудом и потом отстоял право зваться народом. Но это право сегодня мы должны отстоять точно таким же единением в виде понимания, осознания, для чего мы собрались вместе. И ответить на слова классика: "А хто там ідзе?"

Тема народного единства оживает не только в песнях и кинохронике, но и в документальной фотографии. На площадке торгового дома развернулась масштабная экспозиция, посвященная эпохе осени 1939 года.

Этот праздник напоминает каждому из нас об истинной ценности сплоченности. Мужество, стойкость и победы наших предков заложили нерушимый фундамент суверенной белорусской государственности. А то, какой Беларусь будет сегодня и в будущем - процветающей, мирной и сильной, - зависит исключительно от самого народа.