О картошке, чудесах и исполнении желаний - в студии поговорили с премьером и приготовили бабку

В предновогодние дни все белорусские семьи похожи: приятная, праздничная, суета, много угощений и гостей. 29 декабря гостем предпраздничного "Главного эфира" стал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Недавно глава правительства признался, что самое любимое его блюдо из картошки - это бабка. На кухне "Первого информационного" решили приготовить блюдо и поговорить о важном для страны.

Роману Головченко досталась картошка и лук. Продукты подготовили заранее, все купили в ближайшем магазине без проблем. Премьер рассказал, что по магазинам ходит не часто, но не просто ходит, но и покупает, и заодно контролирует ассортимент и цену.

Пока гость натирал картошку на терке, поинтересовались, почему появилось постановление Совмина, которое на 3 месяца ввело лицензирование вывоза за пределы Беларуси картофеля независимо от страны происхождения. Это породило много слухов. Некоторые опасаются, что самим не хватит до нового урожая.

Никакого беспокойства по картофелю нет, заверил Роман Головченко. "У нас традиционно картофеля выращивается в 3 раза и более, чем мы потребляем в стране. Производство картофеля в текущем не самом лучшем году для этой культуры сложилось на уровне 460 килограммов, а потребляем мы только 160 кг на человека в среднем. Поэтому, как видите, картофеля предостаточно. Причем сейчас он есть разный: экономвариант традиционный, развесной, мытый, вакуумированный, калиброванный и так далее", - перечислил премьер.

Лицензирование, по его словам, ввели для регулирования товарных потоков. "Это делается для многих культур. Связано это с тем, что цены на внешних рынках на часть белорусской сельхозпродукции, особенно пользующейся спросом, выше, чем в Беларуси, в той же Российской Федерации. Поэтому есть риск массового перетока этих товаров в другие страны. Потому что производителю выгодно быстро продать и желательно подороже. Но мы не можем не думать о собственном рынке. Для этого мы закладываем необходимые объемы", - отметил глава правительства.

"На самом деле этот механизм не запретительный, это регулировочный механизм. Соответствующие лицензии выдаются Министерством антимонопольного регулирования и торговли в течение одного, максимум двух дней после поступление соответствующей заявки, согласованной с облисполкомом. Поэтому картофеля будет предостаточно", - заверил он.

"Я, может, не так красиво лук режу, как в кино показывают", - отвлекся от экономики премьер и добавил: "Но главное с душой".

Добавили одно яйцо. Можно добавлять молоко, некоторые картофель отжимают.

"В этом деле главная зажарка, - сказал премьер и добавил перца. - Люблю немножко перченое, добавляет огоньку".

"Есть одна тонкость, - признался он. - Я сказал, что я люблю, но я не сказал, что я люблю готовить. У нас в семье за эту часть отвечает супруга. Но иногда я делаю гриль. А недавно освоил такой не очень для нас традиционный способ приготовления - тандыр, в котором можно запекать всякие вкусности: овощи, мясо и рыбу".

"Ну что, пекись, бабка, румяная и вкусная", - с такими словами Роман Головченко отправил картофельную заготовку в духовку.

Бабка получилась на славу.

"Гулять так гулять", - сказал премьер и решил есть блюдо со сметаной.

Роман Головченко:

"Я уверен, что столы будут традиционно ломиться от яств и закусок. Хочется, чтобы все наши люди встретили этот Новый год с теми, с кем приятно, тепло, уютно, с семьей, с любимыми, с друзьями. И, конечно, чтобы сбывались все самые заветные новогодние мечты. Это справедливо не только для детей, но и для нас, взрослых".