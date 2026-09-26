О "кимерике", Генассамблее ООН и суперинтеллекте - в подкасте "Волков и Сыч"

Есть ли будущее у "кимерики"? Пекин и Вашингтон пытаются снять противоречия. Во что играют лидеры большой двойки?

Шоу-политика на ободранных креслах. Генассамблея ООН вскрыла все аспекты глобального кризиса доверия. А также суперинтеллект теперь сам по себе. Разработчики теряют контроль над цифровым разумом. Как эта гонка повлияет на каждого из нас?

Ваши вопросы и комментарии в Telegram-канале "Волков и Сыч" помогут лучше разобраться в темах подкаста. Подписывайтесь уже сейчас, пишите в чат-бот и смотрите 26 сентября в 22:15 на "Первом информационном".