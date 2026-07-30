О мире, границах и развитии регионов: информационный проект "Пульс страны" объединил сотни белорусов

О гарантиях безопасности белорусов, территориальной целостности и шагах, которые позволят сохранить мир, не потревожив целостности границ, говорили 30 июля в разных регионах Беларуси. Разнообразен и характер тем, которые поднимают сами жители страны.

Продовольственный суверенитет и ход уборочной кампании на фоне нарастающего продовольственного кризиса в мире, эффективность экономики и шаги, которые сегодня предпринимает Беларусь для развития регионов, - эти вопросы на злобу дня и идут от жизни.

Такую повестку отражает информационно-просветительский проект "Пульс страны: факты, тренды, смыслы". Более 500 участников собрал гомельский этап: там с жителями региона встречался министр информации Дмитрий Жук.

Диалог шел о достижениях страны и о непростом пути к благополучию, а еще о попытках извне сбить с нужного курса и о стойкости белорусов, которые на таких диалоговых площадках демонстрируют неравнодушие.

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:

"Люди очень активны, неравнодушны - это самое важное. Я бы отметил в их вопросах два главных момента. Первое - это будущее нашей страны и, конечно, всех волновало мирное небо над головой. Вторая тема - это обычные житейские вопросы. Это меня тоже порадовало, то есть каких-то системных проблем нет".

Дмитрий Жук

30 июля участником диалоговой площадки был коллектив Гомельского химического завода, который насчитывает несколько тысяч человек. Одна из важнейших тем, звучавшая во время разговора, - развитие нефтехимического комплекса страны и наращивание экспорта.

В Витебском регионе спектр вопросов, которые легли в основу диалога, не ограничился внутренней повесткой. Обсуждались военно-политическая обстановка в мире, влияние региональных конфликтов на социально-экономическое развитие Беларуси, внедрение импортозамещающих технологий и других инноваций, которые дадут свежий импульс экономике региона.

"Мы как частные предприятия всегда заинтересованы взаимодействовать с государственными органами, всегда это вызывает повышенный интерес. И вопросы были о дальнейшем развитии, ведь от экономической ситуации в стране зависит работа нашего предприятия", - отметил начальник сектора компании по разработке и производству торгового оборудования и автоматизированных систем Геннадий Палазник.

Геннадий Палазник

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Ничего от людей не скрываем. Задача стоит максимально вовлечь людей в процесс принятия государственных решений, разъяснить суть проводимой государственной политики с тем, чтобы не допустить каких-либо спекуляций в информационном поле вокруг тех мер, которые предпринимаются Республикой Беларусь для повышения обороноспособности, улучшения экономической ситуации в нашем государстве, поддержания мира и стабильности в стране".

Александр Шпаковский

Самые актуальные вопросы о жизни региона и Беларуси в целом звучали 30 июля в Могилеве.

В крупном промышленном центре сегодня реализуются десятки инвестиционных проектов, создаются новые рабочие места и социальная инфраструктура. Люди видят свежее дыхание города, и перечень вопросов в большей степени локальный: строительство детских садов и школ, зарплаты, медицина. Но и ситуация вокруг Беларуси не осталась без внимания.

Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:

"Мы четко видим, что потихонечку начинает изменяться ситуация, и мы готовы всегда реагировать на нее вполне адекватно. Нужно говорить о том, что наши двери всегда открыты. Но при этом мы понимаем, что военная, информационная, экономическая, политическая безопасность сегодня являются тем самым краеугольным камнем, который обеспечит в целом безопасность нашей страны и нашего народа".

Пульс страны прочувствовали и в Витебском государственном медицинском университете.

Проект - это своего рода продолжение и укрепление традиции советоваться с народом, когда срез мнений становится основой для принятия важнейших для страны решений, и зачастую отдельные мнения ложатся в основу будущих законопроектов.