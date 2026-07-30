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О мире, границах и развитии регионов: информационный проект "Пульс страны" объединил сотни белорусов

О гарантиях безопасности белорусов, территориальной целостности и шагах, которые позволят сохранить мир, не потревожив целостности границ, говорили 30 июля в разных регионах Беларуси. Разнообразен и характер тем, которые поднимают сами жители страны.

Продовольственный суверенитет и ход уборочной кампании на фоне нарастающего продовольственного кризиса в мире, эффективность экономики и шаги, которые сегодня предпринимает Беларусь для развития регионов, - эти вопросы на злобу дня и идут от жизни.

Такую повестку отражает информационно-просветительский проект "Пульс страны: факты, тренды, смыслы". Более 500 участников собрал гомельский этап: там с жителями региона встречался министр информации Дмитрий Жук.

Диалог шел о достижениях страны и о непростом пути к благополучию, а еще о попытках извне сбить с нужного курса и о стойкости белорусов, которые на таких диалоговых площадках демонстрируют неравнодушие.

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:

"Люди очень активны, неравнодушны - это самое важное. Я бы отметил в их вопросах два главных момента. Первое - это будущее нашей страны и, конечно, всех волновало мирное небо над головой. Вторая тема - это обычные житейские вопросы. Это меня тоже порадовало, то есть каких-то системных проблем нет".

министр информации Беларуси
Дмитрий Жук

30 июля участником диалоговой площадки был коллектив Гомельского химического завода, который насчитывает несколько тысяч человек. Одна из важнейших тем, звучавшая во время разговора, - развитие нефтехимического комплекса страны и наращивание экспорта.

В Витебском регионе спектр вопросов, которые легли в основу диалога, не ограничился внутренней повесткой. Обсуждались военно-политическая обстановка в мире, влияние региональных конфликтов на социально-экономическое развитие Беларуси, внедрение импортозамещающих технологий и других инноваций, которые дадут свежий импульс экономике региона.

"Мы как частные предприятия всегда заинтересованы взаимодействовать с государственными органами, всегда это вызывает повышенный интерес. И вопросы были о дальнейшем развитии, ведь от экономической ситуации в стране зависит работа нашего предприятия", - отметил начальник сектора компании по разработке и производству торгового оборудования и автоматизированных систем Геннадий Палазник.

начальник сектора компании по разработке и производству торгового оборудования и автоматизированных систем
Геннадий Палазник

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Ничего от людей не скрываем. Задача стоит максимально вовлечь людей в процесс принятия государственных решений, разъяснить суть проводимой государственной политики с тем, чтобы не допустить каких-либо спекуляций в информационном поле вокруг тех мер, которые предпринимаются Республикой Беларусь для повышения обороноспособности, улучшения экономической ситуации в нашем государстве, поддержания мира и стабильности в стране".

депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси
Александр Шпаковский

Самые актуальные вопросы о жизни региона и Беларуси в целом звучали 30 июля в Могилеве.

В крупном промышленном центре сегодня реализуются десятки инвестиционных проектов, создаются новые рабочие места и социальная инфраструктура. Люди видят свежее дыхание города, и перечень вопросов в большей степени локальный: строительство детских садов и школ, зарплаты, медицина. Но и ситуация вокруг Беларуси не осталась без внимания.

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Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:

"Мы четко видим, что потихонечку начинает изменяться ситуация, и мы готовы всегда реагировать на нее вполне адекватно. Нужно говорить о том, что наши двери всегда открыты. Но при этом мы понимаем, что военная, информационная, экономическая, политическая безопасность сегодня являются тем самым краеугольным камнем, который обеспечит в целом безопасность нашей страны и нашего народа".

Пульс страны прочувствовали и в Витебском государственном медицинском университете.

Проект - это своего рода продолжение и укрепление традиции советоваться с народом, когда срез мнений становится основой для принятия важнейших для страны решений, и зачастую отдельные мнения ложатся в основу будущих законопроектов.

Разделы:

ОбществоРегионы

Теги:

ВитебскАлександр ШпаковскийАндрей БогодельГомельпроектдиалоговая площадка
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